Podczas drugiego czytania projektu kluby PO i Nowoczesna zapowiedziały, że nie poprą projektu, kluby Kukiz'15 i PSL zgłosiły do niego poprawki. Teraz muszą być one rozpatrzone przez komisję rolnictwa.

Poprawka klubu Kukiz'15 dotyczy zablokowania możliwości emisji obligacji przez nową instytucję, a poprawka PSL m.in. dotyczy ochrony osób w wieku przedemerytalnym, by nie można było ich zwolnić w trakcie reorganizacji agencji.

Poseł sprawozdawca Jerzy Małecki (PiS) poinformował, że na posiedzeniu komisji rolnictwa zgłoszono dwie poprawki do projektu ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, które odrzucono oraz siedem poprawek do projektu ustawy wprowadzającej te przepisy, które zostały przyjęte. Najważniejsza z nich zmienia termin wejścia w życie ustawy z 1 lipca na 1 września br. - poinformował Małecki.

Jak mówił, celem utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest stworzenie instytucji, która będzie realizowała zadania związane z rozwojem obszarów wiejskich oraz gospodarowaniem państwową ziemią. Natomiast jedyną agencją płatniczą będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zdaniem autorów projektu (resort rolnictwa) dotychczasowa struktura instytucji rolnych nie zapewnia realizacji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Połączenie zadań dwóch agencji ma zmniejszyć koszty funkcjonowania, poprawić dostępność do usług i informacji dla beneficjentów, zmniejszyć obciążenia administracyjne. Planowane jest zmniejszenie liczby zatrudnionych w obu agencjach - o 30 proc. W sumie w KOWR ma pracować ok. 1800 osób.

Według projektu KOWR przejmie zadania Agencji Nieruchomości Rolnych. Dotyczy to przede wszystkim gospodarowania państwową ziemią, a także realizacji zadań dotyczących kształtowania ustroju rolnego, w tym poprawy struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych. Ponadto, do zadań nowej instytucji będzie należało wspieranie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, obsługa funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, wspieranie współpracy międzynarodowej w zakresie handlu żywnością, realizacja unijnego programu owoce i mleko w szkole, monitorowanie rynku cukru, wydawanie pozwoleń na import i eksport żywności do i z krajów pozaunijnych. (PAP)