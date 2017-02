"FT": przy nowych władzach w USA, UE musi być zdecydowana w sprawie Ukrainy

Zagrożenia wynikające z przyjaznego stosunku Donalda Trumpa do Władimira Putina stały się widoczne - pisze piątkowy "Financial Times". Tym bardziej wymaga to od Unii Europejskiej usztywnienia stanowiska w sprawie konfliktu na Ukrainie - dodaje dziennik.