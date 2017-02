Podczas otwiarcia nowej komendy powiatowej policji w Krakowie minister powiedział, że policja musi być profesjonalna, skuteczna i powinna mieć warunki do tego, by skutecznie stać na straży bezpieczeństwa obywateli. Przypomniał, że projekt modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020 składa się z trzech komponentów, które mają finansować inwestycje w infrastrukturę, sprzęt i ludzi. Wzrost wynagrodzeń ma dotyczyć policjantów, strażaków, pograniczników i BOR.

Błaszczak dodał, że resort jest już po konsultacjach ze związkami zawodowymi w sprawie podwyżek.

"Chciałbym podkreślić, że te podwyżki będą proporcjonalnie wyższe dla policjantów liniowych, którzy są zaszeregowani między drugą a piątą grupą zaszeregowania - dlatego że doceniamy tę służbę, która jest najtrudniejsza, w bezpośrednim kontakcie z ludźmi. Szczególnie zależy nam na pracy dzielnicowych" – powiedział minister.

Błaszczak otworzył w Krakowie nową Komendę Powiatową Policji przy ul. Łokietka. Poprzednie budynki pochodziły z lat 70. i ze względu na stan techniczny przestały spełniać wymogi stawiane obiektom służbowym policji. Budowa nowej siedziby KPP w Krakowie trwała od lipca 2015 r. do listopada ubiegłego roku. Nowa komenda to ponad 3 tys. m kw. powierzchni użytkowej. W komendzie pełni służbę prawie 130 policjantów, w tym 50 dzielnicowych, i 31 pracowników cywilnych.

W trakcie uroczystości minister nagrodził 9 wyróżniających się dzielnicowych, przekazał także listy gratulacyjne czterem funkcjonariuszom operacyjnym, którzy odnaleźli w niedostępnym terenie i uratowali nastoletnią dziewczynkę. Wręczył także Złoty Medal Młodego Bohatera 9-letniemu Łukaszowi Pietraszce z Wadowic, który w listopadzie ubr. idąc do babci zauważył pożar i natychmiast zawiadomił straż pożarną. Strażacy byli pod wrażeniem jego opanowania.

Wcześniej szef MSWiA otworzył ponownie posterunek policji w Zakliczynie (pow. tarnowski), który funkcjonował tam wcześniej w latach 2003 - 2014. Uhonorował także Medalem Młodego Bohatera 12-letnią Angelikę Orszulak, która 29 stycznia wieczorem, kiedy cała rodzina zatruła się czadem, zdążyła zadzwonić na nr 112 i opisać sytuację, po czym sama także zasłabła.

Akcja "Młody Bohater" to inicjatywa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, która służy nagradzaniu i promowaniu godnych naśladowania postaw wśród dzieci i młodzieży. Nagroda wręczana jest dzieciom, które ocaliły, bądź przyczyniły się do ocalenia życia innych osób. Kandydatów do nagrody można zgłosić do MSWiA. Każdy laureat nagrody otrzymuje unikalny, numerowany medal i zostaje wpisany do rejestru młodych bohaterów na stronie internetowej MSWiA.