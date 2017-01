Trump: Meksyk wykorzystał USA, to musi się zmienić!

Prezydent Donald Trump napisał w piątek na Twitterze, że Meksyk wykorzystał USA, i dodał: "to musi się teraz zmienić!". Dzień wcześniej tweet Trumpa skłonił prezydenta Meksyku Enrique Pena Nieto do odwołania zaplanowanej podróży do Waszyngtonu.