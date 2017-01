"Został nam tylko ostatni krok w celu jej formalnego zatwierdzenia, czyli już przyjęcie przez Radę Ministrów. Myślę, że to nastąpi w przyszłym tygodniu" - powiedział wiceminister podczas "Gospodarczego Otwarcia Roku" w Krajowej Izbie Gospodarczej.

Jak wskazał, zainteresowanie dokumentem było bardzo duże, zarówno w społeczeństwie, jak i w rządzie. "Uzyskaliśmy 5 tysięcy stron uwag. Nigdy żaden dokument rządowy takiego zainteresowania nie miał" - mówił Kwieciński.

"To nie było tak jak z poprzednimi strategiami, którymi nikt się nie interesował. Proszę mi wierzyć, wszyscy ministrowie się bardzo interesowali, do tego stopnia, że niełatwo było uzyskać konsensus i ten ostateczny wynik" - dodał.

"To pokazuje, że wszyscy wiedzą, że my tę strategię naprawdę będziemy wdrażali" - ocenił.

"Strategia i nasze działania są bardzo silnie nastawione progospodarczo, prorozwojowo. Są one adresowane do gospodarki, do budowania siły polskich firm" - podkreślił.

Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) w ubiegły czwartek przyjął Komitet Stały Rady Ministrów.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju to strategiczny rządowy dokument, który opisuje i precyzuje tzw. plan Morawieckiego. W swych założeniach ma wyznaczać średniookresowe kierunki rozwoju Polski. (PAP)