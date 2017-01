Chodzi o wszystkie silniki do drugiego i trzeciego członu rakiety, wyprodukowane w ciągu ostatnich kilku lat przez zakłady w Woroneżu. Roskosmos wykrył, że zamiast materiałów z metali szlachetnych użyto w nich mniej ogniotrwałych komponentów, które stosowane są w innych typach silników. W rezultacie kilkadziesiąt sztuk odesłanych zostanie do kontroli.

Dziennik "Kommiersant" podał w środę, że w zakładach w Woroneżu pracują obecnie funkcjonariusze Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), prokuratury i Komitetu Śledczego. Usiłują oni ustalić, dlaczego liczne instancje odpowiedzialne za kontrolę jakości nie dostrzegły zamiany materiałów.

Problemy te odbiją się na terminach startów rakiet Proton z kosmodromu Bajkonur. Pierwszy miał nastąpić w lutym, teraz - według mediów - odbędzie się on najwcześniej latem br. Przedstawiciel Roskosmosu Igor Burienkow przyznał, że dojdzie do opóźnień i zapewnił, że agencja będzie starała się, by były one jak najmniej dotkliwe.

W bieżącym roku Roskosmos planował przeprowadzenie 27 startów rakiet, w tym komercyjnych; miało się odbyć co najmniej osiem startów z użyciem rakiet Proton-M.

Skonstruowany w latach 60. Proton jest największą seryjnie produkowaną rosyjską rakietą nośną. W przyszłości Protony mają zostać zastąpione przez rakiety Angara, czyli modułowe rakiety nośne nowej generacji.

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)