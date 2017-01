"W tym roku wyniki sprzedaży AGD w Polsce bez problemów powinny powtórzyć dynamikę ok. 5 proc. pod względem ilościowym, a około 6 proc. pod względem wartościowym" - powiedział we wtorek na konferencji Konecki.

Zwrócił uwagę, że w 2016 roku zanotowano w Polsce dość duży wzrost sprzedaży mieszkań, co powinno sprzyjać sprzedaży AGD. "Każde mieszkanie to co najmniej cztery duże produkty AGD, takie jak lodówka, pralka, piekarnik i płyta do gotowania. To obowiązkowe produkty kupowane do nowych mieszkań. Teraz dochodzi do tego bardzo często jeszcze zmywarka" - powiedział Konecki.

Nie wykluczył, że dzięki programowi 500 plus dynamika sprzedaży AGD może jeszcze wzrosnąć o dodatkowe 1-2 pkt. proc.

Według Związku Pracodawców AGD w ubiegłym roku sprzedano w Polsce 5,2 mln sztuk dużego AGD (m.in. zmywarki, pralki), to o 4,2 proc. więcej niż rok wcześniej.

Pod względem wartości w 2016 roku sprzedaż sprzętu AGD wzrosła wobec 2015 r. o 6 proc., do 5,46 mld zł.

Jak podaje CECED Polska, nasz kraj jest europejskim liderem pod względem produkcji AGD. W ubiegłym roku w polskich fabrykach powstało 22,1 mln sztuk sprzętu AGD, to o 2,1 proc. więcej niż w roku 2015. Z kolei, wartość produkcji dużego AGD w Polsce sięgnęła w roku 2016 16 mld zł. Największy udział w produkcji mają pralki (30 proc.) i zmywarki (21 proc.).

W minionym roku wartość eksportu AGD w ujęciu ilościowym wyniosła około 19,2 mln sztuk, co oznacza wzrost rdr o 0,3 proc. Najwięcej sprzętu trafiło do Niemiec (24 proc.), Francji (12 proc.) i Wielkiej Brytanii (12 proc.). Wartość eksportu liczona w złotych wzrosła o 6 proc.

Według szacunków CECED Polska, wydatki konsumentów na AGD w Polsce wyniosły w 2016 roku 9,6 mld zł wobec 8,8 mld zł w roku 2015.(PAP)