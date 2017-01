ARP dokapitalizuje PGZ, która przejmuje Szczeciński Park Przemysłowy



Warszawa, 23.01.2017 (ISBnews) - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), działająca w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), dokapitalizuje Polską Grupę Zbrojeniową (PGZ), obejmując akcje o wartości 101,5 mln zł, podała ARP. Za środki te MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (MARS FIZ), należący do grupy PGZ, kupuje Szczeciński Park Przemysłowy (SPP) m.in. ze Stocznią Szczecińską.

"Objęcie przez ARP akcji w podwyższonym kapitale zakładowym PGZ S.A. traktujemy jako inwestycję długoterminową i oczywiście liczymy w przyszłości na zyski. Wierzę, że dalsza odbudowa i konsolidacja przemysłu stoczniowego zaowocuje również wzrostem wartości Grupy PGZ. Zwiększając swoje zaangażowanie w PGZ umożliwiamy jej przeprowadzenie transakcji, która będzie miała ważny wpływ na rozwój polskiej gospodarki i ożywienie inwestycji na Pomorzu Zachodnim" - powiedział prezes ARP Marcin Chludziński, cytowany w komunikacie.

Włączenie Szczecińskiego Parku Przemysłowego do Funduszu MARS (w ramach PGZ) pozwoli na utworzenie największej grupy stoczniowej na Bałtyku i jednej z największych w Europie, będącej partnerem przy realizowanych w Polsce, istotnych z perspektywy bezpieczeństwa, projektach obronnych oraz infrastrukturalnych, podkreślono w komunikacie.

Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk, cytowany w komunikacie, podkreślił, że po niemal dekadzie Stocznia Szczecińska wraca do Szczecina.

"Zgodnie z naszymi zapowiedziami w drugiej połowie br. na pochylni Vulkan tej stoczni położona zostanie stępka pod budowę promu dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej" - powiedział Gróbarczyk.

Zgodnie z zawartymi umowami, nabywcą 100% udziałów spółki Szczeciński Park Przemysłowy Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (SPP) jest MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (MARS FIZ) - podmiot, który w strukturze Polskiej Grupy Zbrojeniowej konsoliduje spółki stoczniowe oraz nieruchomościowe.

"Ta operacja umożliwi wygenerowanie efektu synergii gospodarczej w ramach MARS FIZ, która ukierunkowana będzie na rewitalizację działalności stoczniowej w Szczecinie. Inwestycja pozwoli również na pozyskanie aktywów i kompetencji, niezbędnych do budowy polskich promów pasażerskich. To przedsięwzięcie istotne także z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Stąd obecność Polskiej Grupy Zbrojeniowej w tym projekcie. Niewykluczone, że infrastruktura Szczecińskiego Parku Przemysłowego może stanowić zaplecze techniczne przy realizacji projektów, dotyczących produkcji oraz modernizacji okrętów dla Sił Zbrojnych RP" - powiedział prezes PGZ Arkadiusz Siwko, także cytowany w komunikacie.

Obecnie MARS FIZ zarządza portfelem akcji i udziałów 15 spółek niepublicznych. Wśród nich znajdują się podmioty z sektora remontu i budowy statków oraz budowy konstrukcji stalowych offshore, w tym Stocznia Remontowa "Nauta" S.A. w Gdyni oraz Morska Stocznia Remontowa "Gryfia" S.A. działająca w Szczecinie i Świnoujściu oraz spółki nieruchomościowe.

"Inwestycja zwiększy także synergie pomiędzy spółkami stoczniowymi skupionymi w MARS FIZ. Konsekwencją tego będzie podniesienie wartości certyfikatów MARS FIZ oraz zabezpieczenie kluczowych aktywów działalności stoczniowej i offshore w ramach PGZ. Umożliwi to również zwiększenie kompetencji produkcyjnych spółek portfelowych MARS FIZ, dywersyfikacji ich działalności w ramach współpracy ze Szczecińskim, Parkiem Przemysłowym oraz podmiotami działającymi na terenie Parku" - wskazano w informacji.

"To kolejny krok mający na celu odbudowę polskiego przemysłu stoczniowego. Po podpisaniu w lipcu ubiegłego roku przez Polski Fundusz Rozwoju oraz PKO Bank Polski SA umowy dotyczącej finansowania budowy pierwszych od 15 lat dwóch polskich promów, przyszedł czas na kolejne etapy realizacji przedsięwzięcia, wynikającego wprost z naszej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju" – skomentował wicepremier, minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki, cytowany w komunikacie.

Obecnie na terenie SPP funkcjonuje ponad 50 firm, które łącznie zatrudniają ponad dwa tys. pracowników. Aktywa spółki to przede wszystkim infrastruktura przeznaczona do produkcji wielkogabarytowych konstrukcji stalowych, w tym do produkcji okrętów. Są to w głównej mierze obiekty charakterystyczne dla przemysłu stoczniowego, m.in. specjalistyczne dźwigi, hale, pochylnie, nabrzeża, magazyny, place prefabrykacyjne i składowe.

