USA: Prezydent Donald Trump dotarł do Białego Domu

Prezydent USA Donald Trump dotarł do Białego Domu. W drodze z Kapitolu przez Pennsylvania Avenue, na krótko wysiadł z limuzyny, by pozdrowić tłumy zgromadzone wzdłuż alei. Agencja AP podaje, że były one znacznie mniejsze niż podczas inauguracji Baracka Obamy.