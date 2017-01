Kamiński: Cyberataki to nowa, bardzo niebezpieczna forma przestępczości

Cyberataki to nowa i bardzo niebezpieczna forma przestępczości, która może doprowadzić do destrukcji funkcjonowania państwa; służby wielu krajów współpracują, by temu przeciwdziałać - podkreślił w piątek koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński.