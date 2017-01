W środę w Zakopanem rozpoczęły się obrady Konwentu Marszałków Województw RP. Województwo małopolskie objęło półroczne przewodnictwo nad tym konwentem.

„Najważniejszy postulat przyjęty podczas obrad dotyczy próby zmiany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości ustawy o ochronie środowiska, w części dotyczącej Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska” – powiedział PAP Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa.

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska to obecnie samorządowe osoby prawne, natomiast zmiana zaproponowana w poselskim projekcie idzie w tym kierunku, żeby w radach nadzorczych Funduszu na pięć osób, cztery były przedstawicielami administracji rządowej.

Marszałkowie obawiają się, że województwa stracą władztwo nad Funduszami, w których dochody są generowane w województwie i do tej pory były wykorzystywane na wspieranie działań ekologicznych na ich obszarze.

„Jeżeli stracimy możliwość kontrolowania Funduszu, a przejmie je państwo, to będzie sytuacja skandaliczna” – oświadczył marszałek Krupa.

Marszałkowie w tej sprawie jednogłośnie przyjęli stanowisko zdecydowanie sprzeciwiające się projektowanym zmianom. Projektem - według zamieszczonego na stronie internetowej porządku posiedzenia - Sejm ma zająć się w przyszłym tygodniu. Projekt wpłynął do Sejmu 7 grudnia ub.r., 12 grudnia skierowano go do pierwszego czytania. Przerwane 12 grudnia posiedzenie Sejm ma wznowić 25 stycznia.

„To jest próba obejścia normalnego procedowania, normalnej legislacji i obawiam się, że ustawa może być bardzo szybko przyjęta. Nie wolno w ten sposób procedować. To jest obchodzenie prawa” – mówił marszałek Krupa.

Ten temat wzbudził największe emocje wśród marszałków, którzy wystosowali pisemny protest. Ma on trafić na ręce prezydenta, premier i do odpowiednich ministerstw oraz posłów.

Ponadto obradujący w Zakopanem marszałkowie postulują podział przychodów z tytułu podatku VAT. „Naszym głównym zadaniem jest wspieranie rozwoju gospodarczego, a więc efekty tych działań powinny mieć również przełożenie na budżet województw” – zaznaczył Krupa.

Marszałkowie chcą, aby wzorem innych państw podatek VAT wpływał w części do budżetu centralnego, a w część do samorządów. Marszałek Krupa wskazywał, że na przykład w Stanach Zjednoczonych część podatku VAT jest federalna, a część stanowa.

„To są rozwiązania zupełnie zasadnicze, które w innej sytuacji postawiłyby samorząd regionalny, jeżeli chodzi o finanse” – mówił marszałek.

Konwent Marszałków Województw przyjął także postulat dotyczący ułatwień w tak zwanej ustawie wdrożeniowej czyli ułatwień w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Ułatwienia miałyby dotyczyć zarówno tych, którzy o te pieniądze się starają jak i tych, którzy te pieniądze alokują.

„Chodzi o to, aby przy zastosowaniu prostych rozwiązań prawnych, czasami organizacyjnych, przyspieszyć ten proces, a po drugie uprościć go. Wielu przedsiębiorców, zwłaszcza tych małych i średnich, ma problem z przygotowaniem odpowiednich dokumentów” – mówił marszałek.

Zgodnie z propozycjami, dokumenty, które są w rękach administracji nie musiałyby być dołączane do wniosków o fundusze unijne, jak na przykład zaświadczenia z ZUS-u.

Posiedzenie Konwentu Marszałków RP po raz pierwszy odbyło się pod przewodnictwem Małopolski. W konwencie biorą także udział przedstawiciele ministerstw rozwoju czy spraw zagranicznych, posłowie oraz pracownicy naukowi. Konwent jest ciałem opiniotwórczo-doradczym, które reprezentuje interesy wszystkich 16 województw. Podczas spotkań konwentu marszałkowie analizują i opiniują propozycje zmian legislacyjnych oraz omawiają aktualne problemy samorządów wojewódzkich.

Posiedzenia kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych. Konwent Marszałków Województw RP powstał niemal od razu po reformie samorządu. Pierwsze posiedzenie odbyło się w grudniu 1998 roku.(PAP)