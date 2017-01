"Prezydent elekt pokazał, że nie jest zadowolony z układu nuklearnego, nazywając go najgorszym porozumieniem, jakie kiedykolwiek podpisano. To tylko propaganda. Nie sądzę, by mógł wiele zdziałać, gdy trafi do Białego Domu" - oświadczył Rowhani podczas konferencji prasowej poświęconej skutkom zniesienia sankcji gospodarczych nałożonych na Iran.

"Jestem optymistą, jeśli chodzi o przyszłość porozumienia nuklearnego (...). Ten pakt jest dobry dla Stanów Zjednoczonych, ale on (Trump) tego nie rozumie" - dodał Rowhani, który uznał też, że wypowiedzi prezydenta elekta na ten temat to "przede wszystkim slogany".

Iran odmówi podjęcia "renegocjacji" tej umowy, jeśli Trump będzie się tego domagał - zapewnił. "Porozumienie zostało zawarte, było zaaprobowane przez Radę Bezpieczeństwa ONZ i stało się dokumentem międzynarodowym. To porozumienie wielostronne i nie ma sensu go renegocjować" - podkreślił.

Rowhani zapowiedział już na początku grudnia, że Iran nie pozwoli, aby Trump zerwał to porozumienie nuklearne.

Podczas kampanii wyborczej Trump określał umowę atomową z Iranem jako "katastrofalną" i groził renegocjacją jej zapisów. Jednak próby zrealizowania tych obietnic mogą natrafić na opór pozostałych sygnatariuszy porozumienia.

14 lipca 2015 roku sześć mocarstw - USA, Rosja, Chiny, Francja, Wielka Brytania i Niemcy - osiągnęło porozumienie z Iranem, mające na celu ograniczenie programu nuklearnego tego kraju. Umowa przewiduje, że Iran zrezygnuje z dążenia do uzyskania broni nuklearnej w zamian za stopniowe znoszenie nałożonych na niego sankcji.

Porozumienie wprowadza też embargo na dostawy broni konwencjonalnej do Iranu przez pięć lat oraz zakaz eksportu do tego kraju pocisków zdolnych do przenoszenia głowic nuklearnych. Strona irańska przystała na wiele technicznych ograniczeń, zachowując prawo do pokojowego programu nuklearnego. (PAP)

