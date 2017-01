Macierewicz był pytany w czwartek w TVP Info o dostarczenie śmigłowców dla polskiej armii.

Szef MON przyznał, że według zapowiedzi do końca ubiegłego roku miały się pojawić dwa śmigłowce Black Hawk. "Rzeczywiście nie udało się tego zrealizować. Został przesunięty termin o jeden miesiąc i w tym terminie zostanie to zrealizowane. Dwa pierwsze (śmigłowce - PAP) do testów próbnych, do ćwiczeń zostaną przekazane polskiej armii. Mogę za to przesunięcie serdecznie przeprosić. Ale to z punktu widzenia sił zbrojnych nie ma specjalnego znaczenia" - powiedział.

Odniósł się także do ewentualnego zakupu samolotów F-16 dla polskich sił zbrojnych. W środę wiceszef MON Bartosz Kownacki zapowiedział, że w ciągu półtora miesiąca MON zdecyduje, w jakim kierunku prowadzić modernizację lotnictwa bojowego, a wśród rozważanych opcji jest zakup używanych samolotów F-16 lub nowych F-35.

Macierewicz zaznaczył, że podczas kwietniowej narady kierowniczej kadry wojska polskiego musiał "skorygować plan modernizacji polskiej armii, jasno ustawiając priorytety". "Głównym priorytetem, najważniejszym kierunkiem działania modernizacji polskiej armii uczyniłem obronę powietrzną" - mówił.

Przyznał, że przed ministerstwem stoi kwestia "możliwości rozszerzenia potencjału o samoloty wielozadaniowe". "Głownie myślimy tutaj o F-16" - poinformował szef MON. Dodał, że ze strony producenta ze Stanów Zjednoczonych jest "gotowość do rozmowy na ten temat".

Zwrócił uwagę, że wśród rozważanych opcji zakupu są maszyny "wyprodukowane dawniej" i "świeże". Zaznaczył, że w przypadku zakupu tych pierwszych, będą one musiały "podlegać zabiegom technologicznym" w Polsce, "co ma swoje dobre, ale i gorsze strony".

Macierewicz podkreślił, że o decyzji, które samoloty trafią do polskiej armii, będzie "rozstrzygał rachunek ekonomiczny, ale przede wszystkim użyteczność i przydatność dla wojska".

We wtorek rzecznik MON Bartłomiej Misiewicz zapowiedział, że najpóźniej na przełomie stycznia i lutego trafią do wojska pierwsze śmigłowce do testów. Według niego ministerstwo do końca tygodnia przygotuje koncepcję offsetową, a następnie zaprosi producentów.

W październiku 2016 r. bez podpisania umowy zakończyły się rozmowy offsetowe Ministerstwa Rozwoju z firmą Airbus Helicopters, której śmigłowiec H225 Caracal został w kwietniu 2015 r. wybrany przez MON na nową maszynę dla Wojska Polskiego.