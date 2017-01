Jak uważa Krasnodębski, takie rozwiązanie sytuacji "pozwoliłoby opozycji też wyjść z honorem". "Przecież chcemy, żeby ten protest, który jest absurdalny, żeby się zakończył jak najszybciej, bo to nie sprzyja naszemu krajowi" - dodał europoseł PiS.

Krasnodębski stwierdził, że na sali obrad powinna odbyć się normalna sesja. Zaznaczył, że, "jeżeli to nie będzie możliwe, to wtedy jest już przygotowana sala kolumnowa". Według europosła PiS nie może dojść do sytuacji, w której "praca Sejmu zostałaby sparaliżowana". Jednak jego zdaniem nic temu nie grozi.

"Senat może wprowadzić poprawki, może się odbyć debata na ten temat. To jest jedyne wyjście zgodnie z prawem" - zakończył Krasnodębski. (PAP)