50 tys. Polek i Polaków apeluje: Prawo łowieckie Szyszki do kosza

9 stycznia o 13:30 przedstawiciele organizacji społecznych przekażą prezesowi PiS, Jarosławowi Kaczyńskiemu, ponad 50 000 podpisów zebranych pod apelem przeciwko skandalicznej nowelizacji ustawy Prawo łowieckie. Nowe prawo forsowane jest przez ministra-myśliwego Jana Szyszkę. Liczymy, że prezes Kaczyński, znany z sympatii do zwierząt wyśle projekt tej ustawy do kosza. Przekazaniu podpisów do biura PiS-u przy ul. Nowogrodzkiej 84/86 w Warszawie towarzyszyć będzie demonstracja.