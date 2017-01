Irak: Państwo Islamskie przyznało się do zamachu w Bagdadzie

Co najmniej 13 osób zginęło, a 50 zostało rannych w niedzielę w samobójczym zamachu z użyciem samochodu pułapki na targu na wschodzie stolicy Iraku, Bagdadu - poinformowała policja i źródła medyczne. Do ataku przyznali się dżihadyści z Państwa Islamskiego (IS).