Pence, który spotkał się z przywódcami Republikanów w Kongresie, powiedział, że priorytetem Trumpa jest przeprowadzenie "uporządkowanego przejścia" od Obamacare do systemu ubezpieczeń zdrowotnych "opartego na zasadach rynkowych".

Zastrzegł jednak, że należy unikać postępowania, które zaszkodziłoby amerykańskim konsumentom.

Zapowiedział też, że już 20 stycznia - czyli w dniu, w którym prezydent zostanie zaprzysiężony - Trump skorzysta z prezydenckich dekretów, by zlikwidować Obamacare oraz odwołać inne reformy bądź decyzje poprzedniej administracji.

Odwołać w całości Ustawę o Dostępnej Ochronie Zdrowia (ang. skrót: ACA), która reguluje zasady reformy Obamacare, może tylko Kongres, ale Pence powiedział Republikanom: "To, co można zrobić za pomocą pióra, można też odwołać za pomocą pióra i telefonu" - podaje AP, powołując się na relację kongresmena Blake'a Farentholda z godzinnego spotkania z wiceprezydentem elektem.

Reuters podkreśla, że ani Pence, ani republikański spiker Izby Reprezentantów Paul Ryan nie podali dziennikarzom żadnych szczegółów dotyczących sposobu odejścia od systemu wprowadzonego przez Obamacare.

Jak podaje AP, Republikanie - świadomi, że odwołanie Obamacare może doprowadzić do chaosu i że trudno będzie szybko stworzyć system, który go zastąpi - mają zamiar opóźniać wejście w życie ustawy, która ostatecznie zlikwiduje działający od siedmiu lat system ubezpieczeń zdrowotnych. Realne zmiany mogą być odłożone o 18 miesięcy lub nawet trzy lata.

Jak dotąd sam Trump nie podał szczegółów swego plany reformy tego rynku, którego obroty wynoszą rocznie 3 biliony dolarów - podkreśla AP.

Pence odniósł się też w Kongresie do uwag Trumpa, który podważa ustalenia amerykańskiego wywiadu dotyczące ingerencji Rosji w amerykańskie wybory. Powiedział, że prezydent elekt jest sceptyczny wobec tych informacji ze względu na błędy, jakie służby wywiadowcze popełniły w przeszłości. Nazwał reakcje Trumpa "zdrowym sceptycyzmem".

Wcześniej w środę Trump ostrzegł na Twitterze republikańskich kongresmenów, by byli ostrożni w działaniach zmierzających do odwołania Obamacare.

Napisał też, żeby Republikanie "uważali na to, by Demokraci byli powiązani z klęską nieudanej (reformy) Obamacare" i aby pogrążyć "clownów Schumera", czyli demokratycznych senatorów. Senator Chuck Schumer to lider Demokratów w Senacie USA.

Trump obiecał podczas kampanii wyborczej, że odwoła Obamacare, ale po wyborach przyznał, że rozważa pozostawienie niektórych zapisów Obamacare, jak ten który zabrania firmom ubezpieczeniowym wystawiania polis osobom już chorym.

Odwołanie Obamacare odebrałoby polisy ubezpieczeniowe około 20 milionom ludzi, powiększając armię nieubezpieczonych do blisko 50 mln.

W środę w Kongresie pojawił się też prezydent Barack Obama, aby spotkać się z liderami Demokratów i zachęcić ich do obrony swej sztandarowej reformy. (PAP)

