Jak dodała, po raz pierwszy w dziewięcioletniej historii tych największych na świecie ulicznych jasełek liczba miejsc, w których odbędzie się orszak przekroczy pół tysiąca; będą też orszaki poza granicami Polski, m. in. w Rwandzie, Niemczech, Włoszech, na Ukrainie. W kraju największy Orszak ma się odbyć w Warszawie.

"Orszak jest imprezą, która zaczęła się w jednej szkole, wszystko zaczęło się od jednego szkolnego przedstawienia. W tym roku weźmie w niej udział 1545 królów, którzy wraz z kolorowymi orszakami wyruszą za gwiazdą do stajenki" - powiedziała Trzeciak.

Rzeczniczka prasowa wydarzenia Jolanta Skwarek dodała, że co roku organizatorzy starają się reagować na to, co dzieje się w Polsce i na świecie. "W tym roku chcieliśmy przypomnieć o dramacie mieszkańców Aleppo i wesprzeć akcję Caritasu Rodzina Rodzinie, dlatego nie rozpoczniemy orszaku tradycyjnie od kolędy Mędrcy Świata, a rozpocznie go Violetta Brzezińska śpiewając na placu Zamkowym kolędę Jezus Malusieńki, której zmieniony tekst nawiązuje do sytuacji uchodźców z ogarniętej wojną Syrii" - wyjaśniła.

Dodała, że tegoroczne hasło przemarszu "Pokój i Dobro" nawiązuje do św. Franciszka z Asyżu - średniowiecznego mistyka, prekursora ekologii, który jako pierwszy zwrócił uwagę na potrzebę harmonijnego współistnienia na Ziemi człowieka, roślin i zwierząt. Święty Franciszek był także twórcą bożonarodzeniowej szopki. Do opowieści o Bożym Narodzeniu zaangażował zwierzęta: woła i osła, co było pierwowzorem dzisiejszych jasełek. Dlatego w orszaku biorą udział zwierzęta; w tym roku oprócz wielbłądów mają być także owce, kozy, alpaki czy lama.

Skwarek powiedziała też, że tegoroczny scenariusz Orszaku czerpie z przesłania papieża Franciszka, który w encyklice "Laudato si" zwraca uwagę na piękno stworzenia i wzywa do ochrony przyrody, jako dziedzictwa, które mamy przekazywać następnym pokoleniom.

Scenariusz - poinformowała rzeczniczka - zakłada przejście Orszaku wraz z Trzema Królami w drodze historii Stworzenia, Życia i Zbawienia Świata. Mędrcy, pasterze narodów, będą poszukiwać Króla Stworzenia, przypatrując się Stworzeniu Świata, Życiu Człowieka w Raju. "Zobaczą upadek pierwszych ludzi i odwieczne zmagania Dobra ze Złem, ujrzą Chóry Anielskie, które będą wychwalać dzieła Pańskie, przejdą przez Bramę Anielską, która zaprowadzi ich do Jezusa, Zbawiciela Świata, narodzonego w żłóbku, któremu towarzyszyć będą ubodzy pasterze wraz ze swoimi zwierzętami" - powiedziała Skwarek.

Jak podkreślają organizatorzy, Orszak jest inicjatywą ponad podziałami, jednoczącą ludzi o różnych poglądach i różnej wiary. "To oddolna inicjatywa, która łączy i spaja lokalne społeczności. Orszak tworzą rodziny, szkoły, nauczyciele, sąsiedzi, lokalne władze i ludzie dobrej woli" - zaznaczyła Skwarek.

Największy Orszak przejdzie ulicami Warszawy. Rozpocznie się w piątek w samo południe, modlitwą Anioł Pański na Placu Zamkowym, a następnie barwny korowód przejdzie na plac Piłsudskiego. Tam Mędrcy, a wraz z nimi mieszkańcy stolicy, oddadzą pokłon Dzieciątku Jezus.

Jak podkreślają organizatorzy Orszaku, w ubiegłych latach warszawski Orszak gromadził dziesiątki tysięcy osób, które wędrowały za Gwiazdą, śpiewając kolędy. W ten sposób kultywowana jest polska tradycja wspólnego śpiewania kolęd.

Fundacja OTK wydrukowała 350 tys. śpiewników z kolędami, które trafią do uczestników orszaku. Przygotowano też aplikację na smartfony, którą można pobrać ze strony internetowej www.orszak.org.