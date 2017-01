Energa, Enea, PGE i PGNiG złożyły do UOKiK wniosek ws. przejęcia Polimeksu



Warszawa, 02.01.2017 (ISBnews) - Enea, Energa, Polska Grupa Energetyczna (PGE) i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. przejęcia kontroli nad Polimeksem-Mostostalem, podał Urząd.

Wniosek wpłynął 27 grudnia, sprawa jest w toku.

"Zgłaszany zamiar koncentracji dotyczy przejęcia przez Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu, Energa S.A. z siedzibą w Gdańsku, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie, bezpośrednio lub za pośrednictwem spółek zależnych, wspólnej kontroli nad Polimex -Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec grudnia ub.r. Energa wraz z Enea, PGE i PGNiG zawarli z Polimex-Mostostal list intencyjny, w którym wyrazili zamiar rozważenia potencjalnej inwestycji w Polimex oraz na podstawie którego przystąpili do rozmów z Polimeksem, mających na celu wypracowanie szczegółowych parametrów transakcji.

Ponadto akcjonariusze Polimeksu-Mostostalu zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę do 300 mln zł poprzez emisję do 150 mln akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 2 zł bez prawa poboru.

Enea S.A. jest spółką dominująca grupy kapitałowej Enea. Grupa kapitałowa Enea prowadzi działalność głównie w obszarze obrotu energią elektryczną, dystrybucji energii elektrycznej, wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz produkcji i sprzedaży węgla.

Energa S.A. wchodzi w skład grupy kapitałowej Energa i jest spółką dominującą względem pozostałych spółek grupy. Spółki należące do grupy kapitałowej Energa prowadzą przede wszystkim działalność w segmencie dystrybucji energii elektrycznej, wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz w elektrowniach konwencjonalnych i elektrociepłowniach, dystrybucji ciepła oraz działalność związaną z obrotem energią elektryczną.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. należy do grupy kapitałowej PGE. Spółki należące do Grupy PGE zajmują się głównie wytwarzaniem, obrotem hurtowym, sprzedażą detaliczną i dystrybucją energii elektrycznej oraz wydobyciem węgla.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej PGNiG. Spółki należące do Grupy PGNiG zajmują się głównie poszukiwaniem i eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, importem, magazynowaniem oraz sprzedażą paliw gazowych, a także obrotem energią elektryczną.

Polimex-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska.

(ISBnews)