Jak podała ambasada Kazachstanu, 27 grudnia 2016 roku rząd Republiki Kazachstanu przyjął Uchwałę o wprowadzeniu od dnia 1 stycznia 2017 roku ruchu bezwizowego dla obywateli 45 krajów OECD, UE oraz Księstwa Monako, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Malezji i Republiki Singapuru. Decyzji w sprawie ruchu bezwizowego nie ma ograniczeń czasowych.

Od poniedziałku polscy obywatele będą posiadali prawo na wjazd do Kazachstanu i wyjazd z tego kraju bez konieczności uzyskania wiz kazachskich, jeżeli okres ich pobytu nie przekracza 30 dni kalendarzowych od chwili przekroczenia granicy państwowej. Rejestracja cudzoziemców odbywać się będzie podczas kontroli granicznej przy wjeździe na teren kraju.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Kazachstanu podkreśla, że nowe zasady są krokiem w stronę utworzenie "wygodnego, przejrzystego i przyjaznego systemu wizowego dla cudzoziemców, byłych rodaków, etnicznych Kazachów oraz poprawy klimatu inwestycyjnego w kraju, którego celem jest przyciąganie zagranicznych inwestycji, odwiedzenia Kazachstanu przez osoby prywatne i powiązane z biznesem". W przyszłym roku w Kazachstanie odbędzie się Zimowa Uniwersjada 2017, a zaraz po niej targi Expo 2017.

„Zmiany w przepisach wizowych to wielki krok w zacieśnianiu relacji z Europą, na którą Kazachstan jest otwarty i zaprasza do współpracy. W 2017 roku Polska i Kazachstan będą obchodzić 25-lecie stosunków dyplomatycznych, a w świetle tej daty jest to znaczący gest. Po raz pierwszy propozycja zniesienia wiz padła z ust Prezydenta Nursułtana Nazarbajewa podczas wizyty państwowej w Polsce w sierpniu bieżącego roku. Teraz ta obietnica została zrealizowana. Kazachstan wita i zaprasza inwestorów" - podkreślił Ałtaj Abibułłajew, Ambasador Kazachstanu w Polsce.

Jak dodał, to szansa nie tylko dla polskich przedsiębiorców, którzy planują rozwój swojego biznesu, ale także dla turystów. "Jest to bezpieczny kraj, posiadający unikalną kulturę i tradycję. Odpoczywanie w górach, uprawianie sportów zimowych, czy zwiedzanie miast z unikalną historią to jedynie część możliwości, które oferuje. A warto pamiętać, że ruch bezwizowy to dopiero pierwszy krok. Już w maju nasze kraje połączy bezpośrednie połączenie lotnicze LOT-em, które będzie możliwe cztery razy w tygodniu. Z pewnością ułatwi to inwestorom dotarcie na Expo 2017, gdzie będą otwierać swoje pawilony" – dodał Abibułłajew. (PAP)