Włochy: Wydalono Tunezyjczyka, który otrzymał polecenie dokonania zamachów

Ze względów bezpieczeństwa wydalono w czwartek z Włoch migranta z Tunezji, który w połowie roku otrzymał polecenie dokonania zamachów w Italii podobnych do tych, do jakich doszło we Francji i Belgii - poinformowało włoskie MSW, nie ujawniając szczegółów.