Filipiński prezydent nie widzi powodu, by pilnie podnieść w relacjach z Pekinem kwestię lipcowego orzeczenia Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze, który odrzucił większość chińskich roszczeń do tego akwenu. W wywiadzie dla CNN Philippines Duterte zapowiedział jednak, że zrobi to podczas swojej kadencji, ponieważ kwestii tej nie można pominąć.

O sztucznych wyspach powiedział m.in.: "Gdyby to był naprawdę poważny problem, Stany Zjednoczone powinny objąć przywództwo i powstrzymać to".

W ramach rozpatrywania pozwu złożonego przez Filipiny Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze uznał za bezzasadne roszczenia Chin do traktowania znacznej części Morza Południowochińskiego jako ich własnej strefy ekonomicznej.

W orzeczeniu Trybunału wskazano, że Chiny naruszyły tradycyjne filipińskie prawa połowowe w rejonie mielizny Scarborough Shoal oraz pogwałciły suwerenne prawa Filipin poprzez eksplorację złóż ropy i gazu na ławicy Reed Bank. Obie wspomniane formacje fizjograficzne wchodzą w skład archipelagu Spratly, do którego różnych części zgłaszają także roszczenia Wietnam, Malezja i Brunei.

Chiński rząd, który rości sobie prawa do około 85 proc. obszaru Morza Południowochińskiego, odrzucił orzeczenie trybunału.

Chińskie roszczenia doprowadziły też do sporu terytorialnego z Wietnamem, Malezją, Tajwanem i Brunei. Przez Morze Południowochińskie prowadzą ważne szlaki żeglugowe; ocenia się, że wartość transportowanych nimi towarów sięga 5 bln dolarów rocznie. W ostatnich latach Chiny rozpoczęły intensywne prace przy sztucznym powiększaniu powierzchni wysp wchodzących w skład archipelagu Spratly. Waszyngton kwestionuje roszczenia Pekinu do tego akwenu.