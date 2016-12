W wydanym oświadczeniu podano, że 154 cele IS zostały ostrzelane z artylerii i innych rodzajów broni.

Syryjscy rebelianci wspierani przez turecką armię od tygodni oblegają Al-Bab w ramach operacji "Tarcza Eufratu". Jej celem jest oczyszczenie obszarów przy południowej granicy Turcji z dżihadystów oraz uniemożliwienie kurdyjskim bojownikom, wspieranym przez USA, zdobywanie nowych terenów w Syrii. Kurdowie również próbowali odbić Al-Bab z rąk islamistów.

Z kolei turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan we wtorek oskarżył siły dowodzonej przez USA międzynarodowej koalicji o wspieranie Państwa Islamskiego, a także kurdyjskich ugrupowań YPG i PYD.

"Zarzucali nam, że wspieramy IS. Teraz sami popierają ugrupowania terrorystyczne takie jak IS, YPG i PYD" - powiedział Erdogan dziennikarzom w Ankarze twierdząc, że są na to dowody w postaci nagrań wideo i zdjęć. Jak dodał, "siły koalicji nie dotrzymują niestety obecnie swoich obietnic". (PAP)

akl/ ap/