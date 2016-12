Uprowadzenia samolotów, często stosowane w początkach lat 70. przez ekstremistyczne ugrupowania, zdarzają się rzadziej po zamachach z 11 września 2001 roku w Nowym Jorku i Waszyngtonie, po których zaostrzono środki bezpieczeństwa na lotniskach. Zwykle próby takie podejmują jednostki; porywacze kierują się różnymi powodami politycznymi, a w kilku przypadkach cierpieli na zaburzenia umysłowe. W ostatnich latach porwania po groźbach kończyły się na oddaniu się porywacza w ręce władz i uwolnieniu zakładników.

3 października 2006 roku - Obywatel Turcji uprowadził samolot ze 113 pasażerami na pokładzie lecący z Tirany do Stambułu. Protestował przeciwko zbliżającej się wizycie papieża Benedykta XVI w Turcji. Maszyna lądowała w Brindisi w południowo-wschodnich Włoszech.

24 stycznia 2007 - Porywacz sudańskiego samolotu pasażerskiego Air West wymusił lądowanie maszyny na lotnisku w Ndżamenie, stolicy Czadu. Na pokładzie maszyny lecącej z Chartumu do Darfuru na południu Sudanu znajdowało się 95 pasażerów i ośmiu członków załogi.

16 lutego 2007 - Samolot Air Mauritania odbywający rejs na liniach krajowych ze stolicy Mauretanii, Nawakszut, z 79 osobami na pokładzie wylądował na hiszpańskich Wyspach Kanaryjskich. Porywacz zamierzał lecieć do Francji, gdzie chciał wystąpić o azyl. Załoga powiedziała mu jednak, że ma za mało paliwa. Podczas lądowania porywacz został obezwładniony przez załogę i pasażerów.

10 kwietnia 2007 - Samolot tureckich prywatnych linii Pegasus Airlines z Diyarbakiru do Stambułu ze 178 osobami na pokładzie wylądował bezpiecznie w Ankarze, a porywacz, który chciał lecieć do Iranu, poddał się.

18 sierpnia 2007 - Lecący z Ercan w tureckiej części Cypru do Stambułu samolot tureckiego towarzystwa Atlas Jet ze 136 pasażerami na pokładzie wylądował w Antalyi na południowym wybrzeżu Turcji, miał bowiem za mało paliwa na żądany przez porywaczy lot do Teheranu. Dwaj porywacze, którzy twierdzili, iż są członkami Al-Kaidy, poddali się.

27 sierpnia 2008 - Porywacze, którzy przejęli kontrolę nad Boeingiem 737 sudańskich linii Sun Air lecącym z Nijali w Darfurze (regionie w zachodnim Sudanie) do Chartumu, oddali się po negocjacjach w ręce władz libijskich. Maszynę uprowadzili darfurscy rebelianci ze skrzydła "Minni" Ruchu Wyzwolenia Sudanu (SLM), którzy początkowo chcieli lecieć do Kairu, lecz gdy władze Egiptu nie pozwoliły na lądowanie, skierowali samolot do Libii. Na pokładzie maszyny znajdowało się 187 osób.

20 kwietnia 2009 - Przez osiem godzin chory psychicznie porywacz przetrzymywał na lotnisku na Jamajce samolot kanadyjskich linii CanJet Flight.

9 września 2009 - Boliwijski narkoman "przymuszony boskim objawieniem" porwał lecący z Boliwii do Meksyku samolot pasażerski linii Aeromexico ze 104 pasażerami na pokładzie. Porywacz z Biblią w ręku, grożąc zdetonowaniem bomby, domagał się rozmowy z prezydentem Meksyku Felipe Calderonem. Piloci powiadomili o tym centrum kontroli lotów i na płycie lotniska w Meksyku na samolot czekały już ciężarówki pełne policjantów. Okazało się, że na pokładzie nie było ładunku wybuchowego.

29 lipca 2010 - Na moskiewskim lotnisku Domodiedowo zatrzymano Kazacha, który uprowadził samolot lecący z miasta Mineralne Wody w Kraju Stawropolskim na przedgórzu Wielkiego Kaukazu.

29 czerwca 2012 - Podczas uprowadzenia samolotu chińskich linii Tianjin Airlines ze 100 pasażerami obrażeń doznało 10 osób. Samolot leciał z Sinciangu - ujgurskiego regionu autonomicznego na północnym zachodzie Chin. Porywacza obezwładniła załoga i pasażerowie.

17 lutego 2014 - Maszynę linii Ethiopian Airlines z 202 pasażerami na pokładzie, lecącą z Addis Abeby do Rzymu, porwał drugi pilot i skierował do Genewy, gdzie poprosił o azyl.

29 marca 2016 - Samolot egipskich linii lotniczych EgyptAir, lecący z Aleksandrii do Kairu, został porwany i zmuszony do lądowania w Larnace na Cyprze. Po kilku godzinach napastnik wypuścił 72 pasażerów i członków załogi Airbusa A320 i poddał się.