Zgodnie z poleceniem szefa państwa rząd przygotować ma do 31 marca propozycje zmiany stawek akcyzy na napoje spirytusowe i płyny zawierające spirytus. Putin wskazał także na konieczność zaostrzenia odpowiedzialności za nieprawidłowości przy produkcji i sprzedaży alkoholu. Ocenił też, że należy zaostrzyć zasady handlu detalicznego lekarstwami zawierającymi spirytus etylowy.

Wszystkie produkowane i sprzedawane w Rosji wyroby zawierające spirytus mają mieć obowiązkowe oznaczenia.

Tymczasem w Irkucku wzrosła w środę do 62 liczba osób zmarłych po spożyciu toniku do oczyszczania skóry zawierającego metanol - podały lokalne władze medyczne. W mieście trwają zatrzymania wśród przedsiębiorców handlujących wyrobami ze spirytusem.

Do masowego zatrucia w Irkucku doszło w weekend. Do szpitali zaczęli trafiać mieszkańcy Nowo-Lenino - dzielnicy o niezbyt dobrej opinii. Ludzie ci, kobiety i mężczyźni w wieku od 30 do ponad 50 lat spożyli tonik "Bojarysznik" zawierający m.in. wyciąg z głogu, glicerynę i - jak się okazało - alkohol metylowy, a nie etylowy, jak głosiła etykieta.

Obrót tzw. preparatami o podwójnym przeznaczeniu zawierającymi spirytus (preparatami leczniczymi, dezynfekującymi, kosmetycznymi) to około 20 proc. całości rynku alkoholu w Rosji - przyznał niedawno wicepremier Aleksandr Chłoponin odpowiedzialny za ten sektor.

Nie brak opinii, zwłaszcza ze strony producentów alkoholu, że spożywanie przez Rosjan tego rodzaju produktów to jeden z efektów kryzysu gospodarczego, kiedy ludzie najbiedniejsi czy po prostu uzależnieni wybierają zamiast wódki tańsze substytuty.

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)