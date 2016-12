W środę na konferencji prasowej wiceprezydent stolicy Michał Olszewski poinformował o działaniach, jakie prowadzi miasto w celu dbania o środowisko oraz powietrze w Warszawie.

Jak dodał, wśród nich niedługo znajdzie się Warszawski Indeks Powietrza (WIP), który zostanie udostępniony mieszkańcom przez Politechnikę Warszawską. Dzięki niemu warszawiacy na bieżąco będą mogli śledzić aktualną jakoś powietrza, m.in. poprzez aplikację mobilną. Umowę w sprawie opracowania i wdrożenia WIP podpisali w środę przedstawiciele miasta oraz Politechniki.

Ratusz podkreśla, że indeks powietrza ma umożliwić podniesienie świadomości mieszkańców w kwestiach związanych, z jakością i zanieczyszczeniem powietrza. Pozwoli również na identyfikację krytycznych dla obszaru miasta przekroczeń stężeń w oparciu o dane pozyskiwane w czasie rzeczywistym z systemu pomiarowego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz stworzy podstawy do rozbudowy systemu warszawskiego o sieć punktów pomiaru substancji w powietrzu.

Olszewski podkreślił, że WIP będzie także narzędziem, które pomoże władzom miasta podejmować decyzje o działaniach interwencyjnych, takich jak skierowanie na ulice polewaczek, czy też ustanowienie bezpłatnej komunikacji miejskiej.

Do czasu uruchomienia WIP ma stronie urzędu pojawi się banner wskazujący aktualny stan powietrza w stolicy. System - jak powiedział Olszewski - będzie kosztował kilka milionów złotych. "Nie mamy dzisiaj wyceny, na razie wydajemy środki na prace badawcze z Politechniką" - dodał.

Wśród działań jest też "Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r.". Według Olszewskiego, ma być to podstawowy dokument zarządzania miastem w zakresie ochrony środowiska, który będzie wskazywał kierunki działań stolicy w tym obszarze. Jest to trzeci tego rodzaju dokument sporządzony w Warszawie, ale pierwszy przygotowany przez ratusz. Program został uchwalony przez radnych stolicy podczas sesji 15 grudnia 2016 r.

W POŚ zawarte zostały m.in. wytyczne dotyczące rozwoju i promocji transportu publicznego, rozbudowy dróg rowerowych, zmywania ulic w celu ograniczenia pylenia, podłączenia do sieci ciepłowniczej obiektów ogrzewanych dotychczas z indywidualnych źródeł czy edukacji ekologicznej.

Jedną z integralnych części programu będą "Standardy kształtowania zieleni Warszawy" - dodał. Dokument zawiera większość danych na temat postępowania z zielenią miejską. Są tam wskazania dotyczące m.in. wyboru gatunków, projektowania czy pielęgnacji.

Miasto przeprowadzi w grudniu i styczniu kampanię "Oddychaj Warszawo", która ma uświadomić warszawiakom, jak ważna w ekologicznym postępowaniu, jest zmiana codziennych postawę.

Nowym przedsięwzięciem Zarządu Transportu Miejskiego i Miejskich Zakładów Autobusowych, o których mówiła zastępca dyrektora ZTM Katarzyna Strzegowska, jest Zielona Mapa. Prezentuje ona, jak w łatwy sposób komunikacją miejską można dotrzeć do atrakcyjnych przyrodniczo miejsc w Warszawie i okolicy.

Ratusz zwraca uwagę, że Warszawa prowadzi działania dotyczące poprawy jakości powietrza w trzech obszarach: transportu, energii i zieleni. Uzupełnieniem tych działań są projekty informacyjno-edukacyjne.

W budżecie m.st. Warszawy na 2017 r. na ochronę środowiska przeznaczonych zostało ponad 2 mld zł. Ponad 1,1 mld zł z tej kwoty dedykowany jest na ochronę powietrza w Warszawie. (PAP)