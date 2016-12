Trzeci zatrzymany usłyszał zarzut składania fałszywych zeznań. Wszyscy zostali aresztowani.

Ofiara to 23-letni mężczyzna, który był poszukiwany od kwietnia. Po raz ostatni widziano go na początku kwietnia w Ustroniu, planował dwutygodniowy wyjazd wypoczynkowy do Hiszpanii. "Przed wyjazdem miał zabrać ze sobą dużą sumę pieniędzy. (...) Niestety, nie nawiązał już kontaktu z rodziną i znajomymi. Trzy tygodnie później zaniepokojona matka zgłosiła zaginięcie" – poinformował rzecznik.

"Podczas wyjaśniania sprawy natrafiliśmy na wiele niespójności w relacjach świadków. Dlatego oprócz poszukiwań zaginionego zostało wszczęte postępowanie w sprawie uprowadzenia. Kolejne informacje wskazywały, że 23-latek nie wyjechał za granicę i mógł zostać zamordowany" – dodał Domagała.

Ciało zostało znalezione w niewielkim lesie przy jednej z głównych dróg w Dębowcu. Motywem zabójstwa najprawdopodobniej były pieniądze. (PAP)