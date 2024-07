Najpierw będziemy chcieli korzystać z różnych nowinek technicznych, ale potem będziemy już zmuszeni do korzystania z nich – mówi dr Krzysztof Walas z IDEAS NCBR. – Jeżeli mamy własne modele nie musimy nikomu płacić, ani liczyć czy nam je udostępni.

Budżet federalny USA ma inwestować 3 mld dol rocznie w rozwój AI. Rząd francuski zobowiązał się inwestować ok. 1,5 mld euro w ciągu sześciu lat. Niemcy zamierzają wydać 500 mln euro tylko w tym roku. Również 500 mln, tyle że funtów i w ciągu dwóch lat zamierza na AI przeznaczyć Wielka Brytania. Tymczasem Polska myśli o tym, by w nowoczesne technologie zainwestować 200 mln zł – to deklaracja wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego z rozmowy z Dziennikiem Gazetą Prawną. Decyzje o tym, czy powołać Fundusz AI i jaką kwotą powinien on dysponować, mają zapaść do września.

Stawką jest niezależność

Tymczasem dr Krzysztof Walas, lider zespołu badawczego “Robotyka interakcji fizycznej” w IDEAS NCBR, przekonuje że stawką tak naprawdę jest niezależność kraju. - To kwestia niezależności technologicznej. W otaczającym nas świecie mamy bardzo dużo fajnych aplikacji. One są za darmo, ale do jakiegoś czasu – ocenia naukowiec. - Jeżeli nie będziemy mieli własnych technologii, to będziemy płacić miesięczną subskrypcję za asystentów czy pomocników, do których się przyzwyczaimy. Jeżeli od każdego z ponad 30 mln mieszkańców taka firma pobierałaby 10 dol., to są ogromne kwoty, które mogłyby zostawać u nas w kraju – dodaje.

Bez AI efektywność będzie niższa

- Najpierw będziemy chcieli korzystać z różnych nowinek technicznych, ale potem będziemy już zmuszeni do korzystania z nich, bo inaczej nasza efektywność pracy będzie dużo niższa – prognozuje ekspert. - Jeżeli mamy własne modele, to nie musimy ani nikomu płacić jakichś ani liczyć na to, czy nam udostępni ten model. To też jest jakaś przewaga konkurencyjna danej firmy albo danego kraju, który może nie chcieć go udostępniać innym.

Polskie firmy mają szansę w konkurencji

Dr Krzysztof Walas przekonuje też, w Polsce można stworzyć firmy, które będą opierały się zagranicznej konkurencji. Przykład? Segment serwisów aukcyjnych, w którym największym graczem wciąż jest założone w Poznaniu Allegro. Zdaniem dr Walasa aby takie sukcesy były możliwe, państwo powinno postawić na dofinansowanie innowacyjnych firm. Takie kroki podjęła niemiecka Bawaria czy Szwajcaria, które mają PKB zbliżone do polskiego.

