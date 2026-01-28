Romans w pracy. Awans czy odwet? [SZTUKA SPORU]

W kolejnym odcinku „Sztuki sporu” rozmawiamy o tym, kiedy romans w pracy staje się problemem dla firmy. Elżbieta Niezgódka, ekspertka HR i compliance, wyjaśnia, dlaczego organizacje muszą reagować nie na sam związek, ale na jego skutki — szczególnie wtedy, gdy w grę wchodzą awans, nierówne traktowanie lub działania odwetowe.

Romans w pracy a prawo pracy

Prawo pracy nie zawiera przepisu, który wprost zakazywałby romansów w miejscu pracy. Problem pojawia się jednak w momencie, gdy relacja prywatna zaczyna wpływać na decyzje zawodowe: dostęp do szkoleń, projektów, wyjazdów służbowych czy ocen okresowych. Wtedy romans przestaje być sprawą prywatną, a zaczyna rodzić ryzyko naruszenia zasady równego traktowania.

Konflikt interesów i relacje z przełożonym

Największe zagrożenie powstaje w relacjach pionowych, gdy jedna osoba jest przełożonym drugiej. Flirt, prywatne wiadomości czy „zawodowe okazje” mogą łatwo przerodzić się w konflikt interesów, który podważa zaufanie zespołu i wiarygodność decyzji menedżera. Nawet dobrowolny romans wpływa na innych pracowników i może rozbić zespół.

Od romansu do odwetu

Sytuacja komplikuje się szczególnie wtedy, gdy jedna ze stron nie chce kontynuować relacji. Odmowa wspólnego wyjazdu, lunchu czy spotkania poza pracą bywa początkiem działań odwetowych: pomijania przy projektach, blokowania awansu, a nawet zwolnienia. W takich przypadkach romans może prowadzić do zarzutów molestowania seksualnego i poważnych konsekwencji prawnych dla firmy.

Rola HR i compliance

Firmy nie są od oceniania życia prywatnego pracowników, lecz od reagowania na sytuacje, które wpływają na organizację. Rozmowa, przeniesienie pracowników do innych zespołów, jasna polityka konfliktu interesów i ochrona prywatności stron to podstawowe narzędzia, które pozwalają ograniczyć szkody i zakończyć spór, zanim wymknie się spod kontroli.

Elżbieta Niezgódka - adwokatka, rozwiązuje trudne problemy z prawa HR w firmach. Wspólpracuje bezpośrednio z managerami i zarządami w ramach komisji wyjaśniających, codziennego doradztwa czy spraw sądowych. Wdraża u pracodawców pozytywne praktyki związane z zapewnieniem równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy.

Piotr Niezgódka - adwokat, doktor nauk prawnych, ma piętnaście lat doświadczenia zawodowego. Pracował dla międzynarodowych korporacji, zarówno przy stole negocjacyjnym jak i sali sądowej. Również przed sądami zagranicznymi. Piotr ma unikalne doświadczenie w sferze ochrony dóbr osobistych. Na co dzień doradza managerom, członkom zarządów w najbardziej wrażliwych sprawach zawodowych.