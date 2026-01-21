Gdzie naprawdę zaczyna się konflikt

„Nie możesz sobie z tym poradzić. Małpa by sobie poradziła” — takie słowa padają częściej, niż chcielibyśmy wierzyć. Czasem są jednorazowym wybuchem frustracji, czasem elementem stylu zarządzania. W tym odcinku rozmawiamy o tym, gdzie przebiega granica między „wypadkiem przy pracy” a zachowaniem, które narusza godność pracownika i może mieć poważne konsekwencje prawne dla pracodawcy. Pokazujemy, dlaczego bagatelizowanie słów bywa pierwszym krokiem do dużego kryzysu.

Zgłoszeni do HR

„Sztuka Sporu” zagląda do świata, którego większość pracowników nigdy nie widzi: do skrzynek mailowych HR, działów compliance i działów prawnych. To tam trafiają skargi, anonimy, opisy konfliktów i sygnały, że „coś złego dzieje się w firmie”. Czasem dotyczą mobbingu, czasem nierównego traktowania, pracy zdalnej albo zwykłego chaosu organizacyjnego. Wyjaśniamy, dlaczego każde zgłoszenie — nawet pozornie błahe — musi zostać przeczytane, ocenione i udokumentowane.

Reagować, ale z głową

Czy każde zgłoszenie wymaga komisji? Czy HR ma obowiązek odpowiadać na wszystko? W odcinku krok po kroku tłumaczymy, jak w praktyce wygląda filtrowanie zgłoszeń, ich kategoryzacja i podejmowanie decyzji: kiedy wystarczy rozmowa, kiedy potrzebne są formalne procedury, a kiedy do sprawy trzeba włączyć dział prawny. To rozmowa o odpowiedzialności, proporcjach i ryzyku, które ponosi firma, gdy nie reaguje.

Dokumentowanie zamiast gaszenia pożarów

Jednym z kluczowych tematów pierwszego odcinka jest dokumentowanie działań: notatki, tickety, rozmowy, powroty do spraw po kilku tygodniach. Pokazujemy, dlaczego „porządek w papierach” to nie biurokracja, lecz realna ochrona pracodawcy — zwłaszcza w czasach, gdy przepisy wymagają aktywnego przeciwdziałania mobbingowi, a nie tylko posiadania procedur „do szuflady”.

Prewencja zamiast rozstań

„Sztuka Sporu” nie jest programem o zwalnianiu ludzi. To rozmowa o tym, jak na podstawie konfliktów poprawiać zarządzanie, szkolić liderów i reagować, zanim zespół przestanie chcieć pracować z przełożonym. Bo często jedna skarga, jeśli potraktowana poważnie, może zapobiec sytuacji, w której jedynym wyjściem jest rozstanie — albo proces sądowy.

Nowy format DGP „Sztuka Sporu” to program dla liderów, HR-ów, prawników i menedżerów, którzy chcą rozumieć konflikty w organizacjach, zamiast udawać, że ich nie ma.



Prowadzący:

Elżbieta Niezgódka - adwokatka, rozwiązuje trudne problemy z prawa HR w firmach. Wspólpracuje bezpośrednio z managerami i zarządami w ramach komisji wyjaśniających, codziennego doradztwa czy spraw sądowych. Wdraża u pracodawców pozytywne praktyki związane z zapewnieniem równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy.



Piotr Niezgódka - adwokat, doktor nauk prawnych, ma piętnaście lat doświadczenia zawodowego. Pracował dla międzynarodowych korporacji, zarówno przy stole negocjacyjnym jak i sali sądowej. Również przed sądami zagranicznymi. Piotr ma unikalne doświadczenie w sferze ochrony dóbr osobistych. Na co dzień doradza managerom, członkom zarządów w najbardziej wrażliwych sprawach zawodowych.