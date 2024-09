W rozmowie z Agnieszką Burzyńską, Michał Wójcik, polityk reprezentujący Suwerenną Polskę, wyraził swoje poglądy temat wewnętrznych problemów koalicji rządzącej, sytuacji w polskim wymiarze sprawiedliwości oraz kwestiach kadrowych w spółkach Skarbu Państwa.

Suwerenna Polska w koalicji

Wójcik podkreślił, że mimo iż Suwerenna Polska jest częścią klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, to jednak działa jako odrębny byt polityczny. W jego opinii obecne ataki na rząd PiS i oskarżenia, takie jak w sprawie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, są częścią szerszej kampanii politycznej, mającej na celu osłabienie władzy.

Zatrzymanie Michała K. i działania prokuratury

W rozmowie poruszono również temat zatrzymania Michała K., które zdaniem Wójcika było przeprowadzone w sposób niewłaściwy. Wskazał, że Michał K. przez wiele miesięcy był do dyspozycji organów śledczych, a przyspieszenie działań prokuratury w momencie jego wyjazdu na urlop budzi wątpliwości co do rzeczywistych intencji. Podkreślił, że sytuacja ta mogła być traktowana jako polityczna, co może wpłynąć na decyzje sądu brytyjskiego w sprawie ekstradycji.

Problemy w wymiarze sprawiedliwości

Wójcik mocno skrytykował obecne działania prokuratury, określając je jako narzędzie polityczne wykorzystywane do niszczenia opozycji. W rozmowie poruszono również kwestię awansów w sądownictwie, które, według Wójcika, za rządów PiS nie były tak radykalne, jak obecnie.

Kadrowe problemy w spółkach skarbu państwa

Jednym z głównych wątków rozmowy była polityka kadrowa w spółkach Skarbu Państwa. Wójcik przyznał, że jest to obszar, który od lat trawi polskie życie publiczne, a największym błędem jego partii było niedostateczne odpolitycznienie tych spółek. Zaznaczył, że każda władza, która dochodzi do rządów, przeprowadza własną politykę kadrową, co w jego opinii powinno się zmienić poprzez konsensus polityczny.

Wybory prezydenckie

Wójcik odniósł się również do przyszłych wyborów prezydenckich, podkreślając, że Zjednoczona Prawica ma jeszcze czas na przedstawienie swojego kandydata. Spekulacje na temat tego, kto mógłby nim być, są w jego opinii przedwczesne.

Rozmowa z Michałem Wójcikiem ukazała jego krytyczne podejście do obecnych działań prokuratury oraz polityki kadrowej w Polsce. Wójcik, jako przedstawiciel Suwerennej Polski, starał się bronić działań swojej partii, jednocześnie podkreślając potrzebę reform w kluczowych obszarach funkcjonowania państwa. W kwestii przyszłych wyborów prezydenckich polityk zachował ostrożność, unikając jednoznacznych deklaracji.