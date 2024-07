Tym razem gościem Agnieszki Burzyńskiej jest Rafał Bochenek, poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz były rzecznik rządu PiS. Podczas rozmowy poruszone zostały kwestie związane z przyszłością polityczną, nadchodzącymi wyborami prezydenckimi, a także aktualnymi problemami politycznymi w Polsce i na świecie.

Plan na przyszłość

Na pytanie o plany na przyszłość, Rafał Bochenek odpowiedział, że najbliższe dni to koniec posiedzenia Sejmu, po którym posłowie udadzą się na wakacje. Zaznaczył jednak, że kierownictwo partii oraz biuro prasowe zawsze pozostają w gotowości, aby na bieżąco reagować na nowe wydarzenia.

Wybory Prezydenckie

W kwestii wyborów prezydenckich, Bochenek podkreślił, że są one niezwykle ważne dla Prawa i Sprawiedliwości. Partia pracuje nad wyborem kandydata, który będzie miał największe szanse na poparcie większości Polaków. Na razie rozważanych jest kilku poważnych kandydatów, a ostateczna decyzja zostanie podjęta przez kierownictwo partii, w tym przez Jarosława Kaczyńskiego.

Rola kobiet w polityce

Bochenek odniósł się również do roli kobiet w polityce, zauważając, że w trudnych czasach Polacy mają tendencję do popierania mężczyzn na stanowiskach kierowniczych. Mimo to partia zawsze brała pod uwagę głos kobiet, które pełniły ważne funkcje, takie jak Beata Szydło czy Elżbieta Witek.

Kamala Harris i polityka USA

Zapytany o Kamalę Harris, Bochenek wyraził sceptycyzm wobec jej kandydatury, podkreślając jej lewicowe poglądy i niskie poparcie wśród Amerykanów. Zaznaczył jednak, że niezależnie od tego, kto będzie prezydentem USA, współpraca między Polską a Stanami Zjednoczonymi jest kluczowa dla bezpieczeństwa Polski.

Bezpieczeństwo i polityka zagraniczna

Rozmowa zeszła również na temat bezpieczeństwa i polityki zagranicznej. Bochenek skrytykował sposób, w jaki Radosław Sikorski odwołał ambasadorów, argumentując, że takie działania osłabiają pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Podkreślił także, że polityka zagraniczna powinna być domeną prezydenta, premiera i ministra spraw zagranicznych, a ich współpraca jest kluczowa.