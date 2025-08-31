Po rządzących można by się spodziewać bardziej holistycznego spojrzenia na dany sektor, a nie wyłapania krótkiego okresu rzeczywiście bardzo dobrych wyników, wspieranych przez wysokie stopy procentowe i natychmiastowego, brutalnego ruchu, który te zyski ma istotnie pomniejszyć – tak Przemek Gdański, prezes BNP Paribas Bank Polska, komentuje w „Kasie Wilkowicza” zapowiedzianą przez Ministerstwo Finansów podwyżkę stawki podatku dochodowego dla banków.

CIT dla banków wzrośnie do 30 proc. – tylko ten sektor objęty zmianą

Będzie to jedyny sektor dotknięty wyższym CIT. Zamiast standardowej stawki 19 proc., w 2026 r. krajowe banki mają płacić 30 proc. Rok później stawka ma być obniżona do 26 proc., a od 2028 r. ma obowiązywać docelowy poziom 23 proc.

Kasa wikowicza

Rozmówca Łukasza Wilkowicza uchylił się od odpowiedzi na pytanie, czy wyższy podatek zostanie przerzucony na klientów. Podkreślał natomiast kwestię spadku konkurencyjności sektora w wyniku planowanej przez resort finansów zmiany przepisów.

Banki z zagranicy znajdą się na uprzywilejowanej pozycji

– Proszę sobie wyobrazić, że jest ciekawy projekt. Startują do niego polskie banki, które płacą podatek bankowy, najwyższy w Europie. I przychodzi bank z Niemiec. Po pierwsze, bank z Niemiec ma depozyty klientów pewnie niewiele powyżej 0 proc., bo to są depozyty eurowe. Po drugie, nie płaci podatku bankowego. Po trzecie, nie ma zwiększonego CIT-u. Taki bank w momencie, w którym wygra choćby cenowo finansowanie projektu, zbierze przychód odsetkowy, zbierze przychód prowizyjny i od tego wszystkiego zapłaci podatek w Niemczech, a nie w Polsce – wyjaśniał szef BNP Paribas Bank Polska.

Gdański mówił też o stratach, jakie już ponieśli akcjonariusze banków – w tym Polacy oszczędzający w funduszach emerytalnych,inwestycyjnych albo bezpośrednio inwestujący na giełdzie. Już na wiadomość o planie dodatkowego opodatkowania banków kursy banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych spadły nawet o kilkanaście procent.