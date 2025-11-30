Banki dużo zarabiają, ale stopa zwrotu z kapitału wciąż niższa niż przed globalnym kryzysem finansowym

Poziom zysków krajowych banków jest dość wysoki – przyznaje Andrzej Powierża. Dotyczy to nie tylko kwot nominalnych (według danych NBP, banki w pierwszych trzech kwartałach zarobiły 36 mld zł, o 16 proc. więcej niż rok wcześniej), ale również poziomu zyskowności w relacji do wielkości gospodarki.

- Jeżeli chodzi o zwrot z kapitału, to on dalej nie osiągnął tych poziomów sprzed kryzysu finansowego. Cały czas bankom ciążą koszty związane ze sprawami frankowymi. Jako procent zysków jest to już mniejsze obciążenie niż w przeszłości, ale w dalszym ciągu jest sporą pozycją kosztową – zwraca uwagę ekspert.

Członkostwo w strefie euro a cena kredytu hipotecznego

Powierża zgadza się, że oprocentowanie kredytów hipotecznych w Polsce jest wysokie. Według niego tłumaczą to częściowo obciążenia banków związane z ryzykiem prawnym hipotek walutowych czy podatkiem bankowym. To jednak nie wszystko.

- Ważne, by kredytobiorcy i potencjalni kredytobiorcy widzieli, że płacą dużo, m.in. dlatego, że nie jesteśmy w strefie euro. Tak samo transformacja energetyczna byłaby dużo tańsza, gdybyśmy byli w strefie euro. Gospodarstwa domowe powinny mieć świadomość, że ich przyszłe rachunki za prąd zależą też od tej decyzji – podkreśla rozmówca Łukasza Wilkowicza, choć zaznacza, że nie chce opowiadać się ani za ani przeciw wejściu Polski do strefy euro.

Strategie banków i konsolidacja sektora

W ostatnich kilkunastu miesiącach szereg banków przedstawił nowe strategie działania. Jak ocenia jest Andrzej Powierża? – Te strategie mogą wyglądać na bardzo ambitne, ale w gruncie rzeczy takie nie są, ponieważ koncentrują się na liczbie klientów, a mamy rosnącą liczbę osób, które są klientami różnych banków jednocześnie – zwraca uwagę.

Mówi też o tym, jak na poziom konkurencji w sektorze bankowym może wpłynąć pojawienie się nowych graczy, a także o perspektywach konsolidacji sektora bankowego. Zdradza, że ze strony zagranicznych inwestorów finansowych, którzy są jego klientami, pojawiają się pytania o możliwość fuzji… PKO BP i Pekao, czyli dwóch największych krajowych banków.

–Punktem wyjścia do tego pytania jest to, że polskie banki, mimo zwiększonej bazy kapitałowej, aktywów, zysków, dalej są bardzo małe w skali europejskiej. Jeżeli mamy aspirację odgrywać większą rolę w Europie, żeby nasza gospodarka odgrywała większą rolę, to może, tak pytają ci inwestorzy, należałoby pomyśleć o połączeniu - wyjaśnia.

Jakie szanse mają pozwy WIBOR-owe

Ważnym wątkiem rozmowy była również „kwestia WIBOR-u”, czyli wytaczanie pozwów bankom przez klientów spłacających kredyty, których oprocentowanie jest oparte o stawkę WIBOR. Jakie są szanse na „wygrywalność” takich spraw, a także co służyłoby wyeliminowaniu ryzyka prawnego w długim terminie – w materiale filmowym.