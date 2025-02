– Mam takie poczucie, że wszystkiego trzeba po prostu pilnować. Że gdzie się nie spojrzy, do którego resortu się nie zajrzy, tam zawsze się pojawią jakieś nieprawidłowości. Myślę, że to po prostu męczy wyborców, także tych, którzy głosowali na ugrupowania tworzące obecną koalicję rządzącą – mówi w programie „Polityczny porządek” Paulina Matysiak, posłanka partii Razem.

Z parlamentarzystką partii Razem rozmawiamy o konferencji gospodarczej premiera Donalda Tuska, wsparciu dla rodzimego biznesu, a także o nowej strategii mieszkaniowej zaprezentowanej przez ministra rozwoju Krzysztofa Paszyka.

Rok przełomu. Donald Tusk mówi o inwestycjach

– Kwota 650 mld zł mogła na wielu osobach zrobić wrażenie. Natomiast kiedy podajemy dane dotyczące inwestycji, warto je odnosić w stosunku do PKB. I tutaj widzimy, że tymi danymi premier się już nie chwalił, bo faktycznie nie ma czym. (...) Tutaj nie ma powodów do chwały czy dumy – komentuje Paulina Matysiak.

I jak dodaje, temat deregulacji, który pojawił się na konferencji premiera Tuska, był „pstryczkiem w nos w kierunku PSL”. – Mamy przecież pełnomocnika do spraw deregulacji, który pracuje w Ministerstwie Rozwoju. Ten pełnomocnik pełni swoją funkcję już od ponad roku. (...) A teraz Polacy dowiedzieli się, że deregulacją zajmie się pan Brzoska z tejże konferencji prasowej. Było to co najmniej nieeleganckie, ale podejrzewam, że nieprzypadkowe – wskazuje rozmówczyni DGP.

Jednym z wątków konferencji premiera była również kwestia współpracy Polski z wielkimi koncernami technologicznymi. Jak ujawniła w piątek dziennikarka DGP Anna Wittenberg, google razem z PFR opracuje Plan AI dla Polski. Ma obejmować energetykę, ochronę zdrowia oraz cyberbezpieczeństwo.

– Stawiałabym na rozwój i wspieranie polskiego biznesu, polskich przedsiębiorców, polskich start-upów i polskich naukowców i także tych osób, które w Polsce kończą uczelnie i są fachowcami w swoich dziedzinach. Te osoby są, ale bardzo często pracują za granicą, na korzyść innego przemysłu, innego biznesu – podkreśla Matysiak.

„Pierwsze klucze”. Nowy program dopłat do kredytów

W czwartek minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk zaprezentował założenia do nowego programu dopłat do kredytów mieszkaniowych.Program będzie dostępny wyłącznie dla tych, którzy chcą kupić mieszkanie na rynku wtórnym.

– Na pewno jest to impuls w stronę deweloperów. Nawet jeśli dopłaty nie trafią do nich bezpośrednio, to koniec końców deweloperzy swoje zarobią, bo ceny na rynku wzrosną. (...) To, czego potrzebujemy, to naprawdę rzucenia wszystkich środków na budowę mieszkań na wynajem – tłumaczy posłanka partii Razem.

Czy propozycja ministra Paszyka ma szansę wejść w życie? – Wydaje mi się, że jest to mało prawdopodobne. Rozwiązania mają być rozbite na poszczególne ustawy. Zobaczymy w ogóle tę ustawę. (...) Po tej konferencji ja bym takiego rozwiązania z dopłatami nie poparła – wskazuje rozmówczyni DGP.

