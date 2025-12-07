Wdrożenie modelowej umowy kredytu hipotecznego, w opinii rozmówcy DGP, „powinno doprowadzić do zlikwidowania albo przynajmniej zniwelowania skutków chaosu prawnego”.Zdaniem Leszka Pawłowicza ma to znaczenie nie tylko dla banków, które chcą ograniczenia ryzyka prawnego w hipotekach, oraz dla ich klientów, ale jest kluczowe także dla wiarygodności całej naszej gospodarki.

Modelowa umowa była jednym z głównych tematów niedawnego Kongresu Bankowości Detalicznej, zorganizowanego przez EKF po raz siedemnasty. Opracowanie wzorca umowy kredytu hipotecznego było jedną z rekomendacji Europejskiego Kongresu Finansowego. Inna ze zrealizowanych w ostatnim czasie rekomendacji dotyczyła zagospodarowania niewykorzystanych oszczędności klientów znajdujących się w systemie bankowym. Mowa o pierwszej emisji listów zastawnych dla klientów detalicznych, jaką przeprowadził kilka tygodni temu bank hipoteczny z grupy PKO BP.

- Niewykorzystane pieniądze z depozytów w kwocie powyżej 400 mld złotych leżą w Narodowym Banku Polskim bezczynnie. One są w ostatnich latach wyjątkowo duże w relacji do udzielanych kredytów. Relacja kredytów do depozytów wynosi obecnie 64 proc., gdy jeszcze 11-12 lat temu było to 100 proc. Z punktu widzenia mechanizmu alokacji kapitału, ambitnych planów inwestycyjnych, to aż wstyd, że tak jest u nas – argumentuje Pawłowicz.

Istnieją również rekomendacje EKF, które dotąd nie doczekały się realizacji. Jedna z nich dotyczy podatku od niektórych instytucji finansowych. - Cały system opodatkowania sektora bankowego wymagałby racjonalizacji. On jest według mnie irracjonalny. Opodatkowanie aktywów, czyli udzielanych kredytów, wtedy kiedy premier mówi „inwestycje, inwestycje, inwestycje”, a tu mamy hamulec dla kredytów inwestycyjnych, to jest trochę nieskoordynowane – wskazuje rozmówca DGP.

Podatek bankowy ma być zmniejszony najpierw o 10 proc., a później o 20 proc. w stosunku do obowiązującej dziś stawki w latach 2027–2028. Wcześniej banki czeka podwyżka stawki CIT. W 2026 roku wzrośnie ona do 30 proc.

Zobacz całą rozmowę z Leszkiem Pawłowiczem, nagraną w trakcie Kongresu Bankowości Detalicznej.