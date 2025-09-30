Sekretarz generalny NATO, Mark Rutte powiedział, że należy podjąć działania, dzięki którym "nasze niebo będzie bezpieczne".
- W ciągu ostatnich kilku tygodni widzieliśmy, co się wydarzyło w związku z pojawieniem się dronów w Polsce i (rosyjskich - przyp. red.) myśliwców MiG-31 w Estonii, ale także co się wydarzyło w Danii. Jeśli chodzi o przypadek Danii, cały czas badamy, co się stało, ale jeśli chodzi o Polskę i Estonię, jest jasne, że stoją za tym Rosjanie - powiedział Rutte podczas wspólnego oświadczenia prasowego z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Podkreślił, że właśnie dlatego tak potrzebna jest realizacja inicjatywy „muru dronowego”.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję