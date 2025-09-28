San Marino „oficjalnie uznaje Palestynę jako suwerenne i niepodległe państwo w bezpiecznych, uznanych przez społeczność międzynarodową granicach, zgodnie z rezolucją Organizacji Narodów Zjednoczonych” - ogłosił w sobotę Beccari.

- To nie jest i nigdy nie będzie nagrodą dla Hamasu - zaznaczył dyplomata. - Dołączając do państw, które zdecydowały przejść od słów do czynów, San Marino chce wysłać silny sygnał polityczny: uznanie Palestyny jest konieczne do potwierdzenia, że pokój musi być zbudowany na sprawiedliwości i równości - podkreślił Beccari.

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. Jak informuje izraelska armia, z 48 osób nadal przetrzymywanych przez Hamas co najmniej 20 wciąż żyje. Według kontrolowanych przez Hamas władz Strefy Gazy w izraelskim odwecie zginęło ponad 65 tys. Palestyńczyków.

W ostatnich dniach palestyńską państwowość uznały m.in. Wielka Brytania i Francja.