W czwartek marszałek Sejmu spotkał się z przewodniczącą Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej Marketą Pekarovą Adamovą.

Hołownia: Rosja prowokuje w sposób absolutnie bezprecedensowy

Hołownia podkreślił na wspólnej konferencji prasowej, odnosząc się do naruszenia przez rosyjskie drony polskiej przestrzeni powietrznej, że „Rosja prowokuje w sposób absolutnie bezprecedensowy”. Przypomniał, że od naszych sąsiadów od razu przychodzi pomoc. - Chcę z tego miejsca jeszcze raz podziękować naszym czeskim przyjaciołom za tak szybką deklarację wysłania tutaj grupy zadaniowej śmigłowców, 100 żołnierzy, trzy maszyny, jeżeli będzie potrzeba to więcej - podkreślił Hołownia.

"Mam nadzieję na podobne deklaracje ze strony innych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego"

Według niego, jest to bardzo dobry sygnał. - Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych dni polski rząd, polski prezydent, uzyskają podobne i jeszcze dalej idące deklaracje ze strony innych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego - powiedział marszałek Sejmu.

Pekarova Adamowa zaznaczyła, że przyjechała do Polski w trudnej sytuacji, nie tylko dla naszego kraju, ale dla całej Europy.

- Atak na Polskę kilkunastu dronów (...) był przypomnieniem, że musimy nadal starać się o nasze bezpieczeństwo - powiedziała przewodnicząca izby poselskiej parlamentu Republiki Czeskiej. Jak mówiła, „atak na Polskę jest atakiem na nas wszystkich, również na Republikę Czeską”. - Wczoraj to była Polska, jutro mogą to być Czechy dobrze sobie to uświadamiamy, dlatego wyrażamy maksymalne wsparcie i solidarność - oświadczyła.

- Musimy przejść od słów do czynów, dlatego Republika Czeska dostarczy Polsce pomocy w postaci trzech śmigłowców. Jesteśmy przygotowani do dalszej pomocy, jeżeli będzie taką pomocą zainteresowanie - zadeklarowała. (PAP)

