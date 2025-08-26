-Będziemy w pełni konsultować się z naszymi sojusznikami i zapewnimy, by nie było żadnych luk w zakresie bezpieczeństwa ani w zakresie zdolności – powiedział Whitaker na konferencji prasowej, która odbyła się 26 sierpnia 2025 r.

Rozmieszczenie amerykańskich wojsk - deklaracja ambasadora USA

Ambasador przypomniał, że „Waszyngton regularnie konsultuje się z sojusznikami podczas przeglądu swojej obecności wojskowej”. - Ustalamy sposób naszego rozmieszczenia, a co najważniejsze, określamy zagrożenia, zarówno dla Stanów Zjednoczonych, jak i dla naszych sojuszników – podkreślił Whitaker.

Minister obrony Litwy Dovile Szakaliene podczas wspólnej konferencji prasowej zaznaczyła, że „sytuacja na Ukrainie jest jednym z kluczowych czynników kształtujących przyszłą obecność sił zbrojnych USA w Europie”. Ambasador Whitaker z kolei oznajmił, że gwarancje bezpieczeństwa Waszyngtonu dla Ukrainy będą możliwe dopiero po osiągnięciu porozumienia pokojowego. - Oczywiście, trwają rozmowy na ten temat, ale najpierw potrzebujemy porozumienia pokojowego – powiedział ambasador. - Musimy zakończyć wojnę, potrzebujemy pokoju w Europie. Potem, oczywiście, będą gwarancje bezpieczeństwa. Whitaker dodał, że rozmowy na temat gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy odbywają się na szczeblu dowódców wojskowych i ministrów obrony w ramach NATO.

Z kim spotka się amerykański dyplomata na litewskim poligonie. Jakie kwestie zostaną omówione?

We wtorek amerykański dyplomata odwiedzi m.in. litewski poligon w Podbrodziu, gdzie stacjonują wojska amerykańskie. Na innym poligonie - w Rukli, spotka się z dowódcami budowanej dywizji armii litewskiej oraz niemieckiej brygady stacjonującej na Litwie. Omówione zostaną kwestie odstraszania i wzmocnienia obrony NATO, współpracy litewsko-amerykańskiej oraz wsparcia dla Ukrainy. Whitaker przeprowadzi inspekcję budowanej na Litwie infrastruktury w celu przyjęcia wojsk amerykańskich i innych wojsk sojuszniczych NATO.