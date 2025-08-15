Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na IX kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 63,86 USD, niżej o 0,16 proc. Brent na ICE na X jest wyceniana po 66,77 USD za baryłkę, po zniżce o 0,10 proc.
W piątek w nocy czasu polskiego w bazie wojskowej Elmendorf-Richardson w Anchorage na Alasce dojdzie do spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa i rosyjskiego przywódcy Władimira Putina.
Szczyt na Alasce. Co będzie tematem rozmów?
Głównym tematem rozmów będzie wojna w Ukrainie: zawieszenie broni i "wymiana terytoriów". Trump i Putin mają spotkać się w bazie sił powietrznych USA o godz. 11 czasu lokalnego, czyli o godz. 21 w Polsce.
Według informacji Kremla obaj przywódcy najpierw spotkają się w formacie jeden na jeden, a potem dojdzie do rozmów delegacji obu stron. Według zapowiedzi Donalda Trumpa i jego otoczenia, głównym celem amerykańskiego prezydenta ma być wysłuchanie Putina, wybadanie jego intencji i uzyskanie zawieszenia broni.
Amerykański przywódca wskazał też, że będzie rozmawiał o zamianie terytoriów, lecz zapewniał, że nie podejmie w tej sprawie żadnych decyzji, bo te miałyby zapaść podczas kolejnego spotkania z udziałem ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego – a także być może przywódców europejskich - do którego Donald Trump chce doprowadzić niedługo po szczycie na Alasce.
Trump ocenia szanse rozmów z Putinem na 75 proc.
W czwartek amerykański prezydent oceniał szanse sukcesu rozmów USA-Rosja w Anchorage na 75 proc. Wcześniej groził zaś "bardzo poważnymi konsekwencjami", jeśli Putin nie zgodzi się na zawieszenie broni.
Biorąc pod uwagę, że spotkanie USA-Rosja rozpocznie się dopiero po zamknięciu rynków w Europie, w miarę zbliżania się do tego wydarzenia na rynkach może być widoczna pewna nerwowość inwestorów.
Analitycy wskazują, że "poprzeczka" nie jest postawiona zbyt wysoko, aby strony mogły osiągnąć "pozytywny" wynik.
