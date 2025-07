„FT” podkreślił, że dobitnym przejawem ożywionej współpracy gospodarczej Moskwy i Pjongjangu jest coraz powszechniejsza obecność na półkach rosyjskich supermarketów produktów z Korei Płn. takich jak jabłka, wędliny czy piwo.

Rosja i Korea Płn. pogłębiają współpracę

Na rosyjskich wodach terytorialnych pływa też coraz więcej północnokoreańskich łodzi rybackich, a ostatnim dużym przedsięwzięciem realizowanym przez oba państwa jest budowa mostu drogowego na rzece Tuman, wzdłuż której biegnie granica Rosji z Koreą Północną. Wartość inwestycji szacuje się na 100 mln dolarów.

„FT” przypomniał też, że odkąd rok temu Moskwa i Pjongjang zawarły partnerstwo strategiczne, w ramach którego północnokoreańscy żołnierze zasilili rosyjskie wojska w wojnie z Ukrainą, oba kraje mówią o przywróceniu liczącego 10 tys. kilometrów długości połączenia kolejowego między Moskwą i Pjongjangiem.

- Wsparcie wojskowe Korei Płn. dla inwazji Moskwy na Ukrainę stało się dla izolowanego reżimu gospodarczą liną ratunkową - napisała gazeta.

„FT” zauważył też, że w ciągu ostatniego roku dyrektorzy północnokoreańskich uniwersytetów spotkali się we Władywostoku ze swoimi rosyjskimi odpowiednikami, sportowcy z Korei Płn. rywalizowali w Rosji, a rosyjskie zespoły teatralne występowały w Pjongjangu.

Nowe oddziały z Pjongjangu. Korea Płn. wesprze Rosję w wojnie

Według dziennika bardzo wymowna w sferze politycznej była ubiegłotygodniowa wizyta szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa na jachcie północnokoreańskiego przywódcy Kim Dzong Una, zacumowanym w pobliżu kurortu Wonsan. Kim powiedział wówczas, że Pjongjang będzie „bezwarunkowo wspierał” rosyjskie cele na Ukrainie, a Ławrow wyraził opinię, że Moskwa „szanuje i rozumie” racje Korei Płn. w dążeniu do programu broni jądrowej.

Zdaniem Petera Warda z think tanku Sejong Institute, którego cytuje „FT”, gospodarcza współpraca z Rosją może doprowadzić do „prawdziwej transformacji” północnokoreańskiej gospodarki, która dotychczas opierała się niemal w całości na Chinach.

- Nawet skromne inwestycje w wiejską infrastrukturę mogą przynieść realne korzyści licznym grupom ludności Korei Północnej - powiedział Ward.

Według wywiadu Korei Południowej podczas czerwcowej wizyty w Pjongjangu sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rosji Siergiej Szojgu ustalił, że jeszcze w lipcu lub sierpniu Korea Płn. wyśle dodatkowe oddziały do Rosji na wojnę z Ukrainą. Seul szacuje, że może to być ok. 6 tys. żołnierzy.

Zdaniem Victora Cha z waszyngtońskiego think tanku Center for Strategic International Studies rosyjskie finansowanie i technologia mogą przyspieszyć postępy w północnokoreańskim programie zbrojeniowym.

W opiniach ekspertów cytowanych przez „FT” obustronne korzyści współpracy Rosji z Koreą Północną każą patrzeć na nią jako zjawisko, które będzie się rozwijać i pogłębiać.(PAP)