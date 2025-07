W całej Europie w sumie 8 krajów jest oznaczonych na mapie kolorem czerwonym. Są wśród nich: Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Włochy, Grecja, Hiszpania i Wielka Brytania.

Zagrożenia zdrowotne: Czechy, Słowacja, Węgry i Rumunia

W tych czterech krajach największym zagrożeniem zdrowotnym jest WZW typu A. Jest to choroba wywoływana przez wirusa zapalenia wątroby typu A (HAV). Wirusem najłatwiej zarazić się przez zanieczyszczoną żywność, niepoddaną skutecznej obróbce termicznej (zwłaszcza warzywa, owoce i owoce morza) oraz w trakcie wizyty w toalecie. Okres wylęgania choroby wynosi 15-50 dni (przeciętnie jest to 30 dni).

Ciężkość przebiegu choroby wzrasta wraz z wiekiem - zakażenia u małych dzieci w ponad 90 proc. przebiegają bezobjawowo lub skąpoobjawowo i mają łagodny charakter, natomiast zachorowania u dorosłych mają cięższy i pełnoobjawowy przebieg. Początek choroby jest nagły, w okresie zwiastunowym (trwającym około 1 tygodnia) występują głównie objawy grypopodobne.

Najskuteczniejszym sposobem ochrony przed chorobą jest szczepienie. Szczepienia ochronne są podawane w cyklu dwudawkowym przy zastosowaniu dostępnej inaktywowanej szczepionki. Poza tym GIS zaleca zaopatrzenie się w dobrą pod względem sanitarnym wodę, przestrzeganie zasad higieny osobistej, zwłaszcza mycie rąk oraz przygotowywanie środków spożywczych z zachowaniem zasad higieny i poddawanie ich w miarę możliwości obróbce termicznej bezpośrednio przed spożyciem.

Zagrożenia zdrowotne w Grecji

W Grecji największym zagrożeniem zdrowotnym jest gorączka krwotoczna Zachodniegu Nilu. Choroba ta jest przenoszona przez komary. Okres wylęgania choroby wynosi od 2 do 14 dni. Objawami choroby są gorączka, bóle głowy, bóle mięśniowe, osłabienie, wysypka grudkowa, rzadziej nudności i wymioty. Około 80 proc. zakażeń przebiega bezobjawowo, a 20 proc. to zakażenia objawowe

Aby zapobiegać zakażeniu, GIS radzi stosowanie repelentów (preparatów na skórę lub odzież) przeciwko komarom, stosowanie insektycydów (środków owadobójczych do pomieszczeń), instalowanie moskitier oraz odpowiednie noszenie ubrań (długie rękawy koszul i nogawki spodni).

Zagrożenia zdrowotne: Hiszpania i Wielka Brytania

W tych krajach GIS przestrzega przed występowaniem odry. Zarazić się nią można drogą kropelkową lub powietrzno-kropelkowa z bezpośredniego kontaktu z osobą chorą oraz rzadziej przez przedmioty zanieczyszczone wydzieliną z nosa i gardła osoby zakażonej. Okres wylęgania choroby wynosi od 7 do 13 dni (średnio jest to 10 dni) od zakażenia do wystąpienia gorączki lub ok. 14 dni do wystąpienia wysypki. Odra jest chorobą przeciwko której szczepienia w Polsce są obowiązkowe.

Zagrożenia zdrowotne we Włoszech

Najwięcej zagrożeń zdrowotnych występuje we Włoszech. Poza gorączką krwotoczną Zachodniego Nilu, GIS ostrzega przed dengą i odrą.

Denga to choroba również przenoszona przez komary. Okres wylęgania choroby wynosi od 37 dni. Wśród objawów GIS wymienia gorączkę powyżej 38°C, bóle głowy w okolicy czołowej, pozagałkowy ból oczu, ból mięśni, kości i stawów, osłabienie i wysypka (zmiany plamisto- grudkowe). W obszarach endemicznych większość zakażeń występuje u osób przed 12 rokiem życia i często przebiega lekko, a nawet bezobjawowo.

Aby zapobiegać zakażeniom trzeba stosować zabezpieczenie przed ukłuciami komarów, w tym stosowanie odpowiedniego ubioru i repelentów, a także zwalczanie komarów a zwłaszcza ich larw.