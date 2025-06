"Aby pokazać ludziom, jak rozpieszczone stały się kraje w stosunku do Stanów Zjednoczonych Ameryki, a mam wielki szacunek do Japonii: nie przyjmą naszego RYŻU, chociaż mają ogromny niedobór ryżu" - napisał Trump we wpisie na portalu Truth Social. "Innymi słowy, po prostu wyślemy im list i będziemy cieszyć się, mając ich za partnera handlowego przez wiele lat" - dodał.

Trump zasugerował w ten sposób, że zamiast negocjować układ handlowy z Tokio prześle Japonii list, w którym wskaże cło, jakie będzie pobierane od produktów importowanych z Japonii. Prezydent tłumaczył swój pomysł na podejście do państw, które są "oporne" w rozmowach handlowych z USA m.in. podczas niedzielnego wywiadu w telewizji Fox Business.

Trump chce wysyłać "listy z cłami"

"Będę po prostu wysyłał listy, to koniec układu handlowego. Mógłbym wysłać taki do Japonii: +Dear Mr. Japan, oto sytuacja: będziesz płacił 25 proc. cła na swoje samochody" - mówił Trump. W piątek na konferencji prasowej twierdził, że wolałby wysłać takie listy do wszystkich krajów, lecz sprzeciwia się temu minister finansów Scott Bessent, który - jak stwierdził - jest od niego milszy.

Trump nie wykluczał przy tym przedłużenia dekretu zawieszającego ogłoszone w kwietniu wyższe cła dla niemal 70 krajów i Unii Europejskiej, ale zaznaczył, że jego zdaniem nie będzie to konieczne. Rozporządzenie to wygasa 9 lipca.

Jak odnotowała CNN, wbrew twierdzeniom Trumpa tylko w ubiegłym roku USA wyeksportowały do Japonii ryż o wartości 298 mln dol. Japonia nakłada wysokie cła na importowany ryż, lecz dotyczą one tylko ilości przekraczającej wyznaczony limit.