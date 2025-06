Izraelscy żołnierze niemal codziennie otwierają ogień do osób próbujących dotrzeć do punktów dystrybucji żywności w Strefie Gazy. Według doniesień z enklawy od momentu uruchomienia tych punktów pod koniec maja zginęło w ten sposób już co najmniej 100 Palestyńczyków. Tylko we wtorek życie straciło 17 osób.

Siły Obronne Izraela (IDF) tłumaczą, że strzelały wyłącznie w kierunku osób, które zeszły z „wyznaczonych tras” i nie zareagowały na werbalne ostrzeżenia. Incydenty te spotęgowały jednak krytykę nowego systemu dystrybucji pomocy humanitarnej w Gazie. Zajmuje się tym wspierana przez Izrael i USA organizacja Gaza Humanitarian Foundation (GHF). Wcześniej robiły to ONZ i inne doświadczone organizacje międzynarodowe.