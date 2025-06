Jak podkreślił, cele NATO obejmują inwestycje m.in. w obronę powietrzną, lotnictwo bojowe, czołgi, drony, personel i logistykę. „To kluczowe dla bezpieczeństwa miliarda obywateli państw NATO" - dodał.

5 proc. PKB na obronność w NATO

Kolejnym krokiem będzie przyjęcie nowego planu inwestycji obronnych na szczycie w Hadze - zapowiedział sekretarz generalny NATO. Jak mówił, w tym kontekście zaproponuje cel 5 proc. PKB nakładów na obronność, w tym 3,5 proc. na podstawowe wydatki obronne oraz 1,5 proc. na inwestycje infrastrukturalne i przemysłowe związane z bezpieczeństwem.

Ministrowie na spotkaniu omówili także dalsze wsparcie dla Ukrainy. W 2025 r. państwa NATO zadeklarowały już ponad 20 mld euro dodatkowej pomocy wojskowej dla Kijowa. Podczas posiedzenia Rady NATO-Ukraina minister obrony Ukrainy Rustem Umierow poinformował o sytuacji na froncie oraz rosyjskich atakach na cele cywilne.

„Wszyscy chcemy zakończenia wojny sprawiedliwym i trwałym pokojem" - zaznaczył Rutte, wyrażając poparcie dla wysiłków pokojowych.

Posiedzenie Grupy Planowania Nuklearnego

W trakcie spotkania odbyło się również posiedzenie Grupy Planowania Nuklearnego. Jak mówił szef NATO, podkreślono na nim, że odstraszanie nuklearne pozostaje fundamentem bezpieczeństwa Sojuszu, który będzie utrzymywał swoje zdolności jądrowe tak długo, jak długo istnieją tego rodzaju zagrożenia.

Spotkanie w Brukseli było elementem przygotowań do zaplanowanego pod koniec czerwca szczytu NATO w Hadze, na którym kraje Sojuszu mają podjąć zobowiązania dotyczące większych wydatków na obronność, zwiększenia produkcji zbrojeniowej i wsparcia Ukrainy.

Obronność w NATO. Jaki jest obecny cel?

Obecny cel NATO, do którego sojusznicy zobowiązali się na szczycie w Walii w 2014 roku, to przeznaczanie co najmniej 2 proc. PKB na obronę. Obecnie nikt w stolicach państw Europy i Ameryki Północnej nie ma jednak wątpliwości, że to za mało.

Prezydent USA Donald Trump zażądał podniesienia celu do 5 proc. PKB, co spotkało się z mieszanymi reakcjami państw członkowskich. Dla części krajów tzw. wschodniej flanki NATO, w tym Polski i krajów bałtyckich, jest to cel do zaakceptowania, bo już teraz wydają one niewiele mniej na swoją obronę. Dla wielu państw zachodniej Europy, np. Hiszpanii, żądanie Trumpa jest z kolei trudne do przyjęcia.