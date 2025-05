Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan ogłosił w sobotę plan wypłaty świadczeń socjalnych, mających pobudzić przyrost naturalny i wesprzeć młode rodziny - poinformował dziennik "Daily Sabah".

"Rok rodziny" w Turcji. Będą nowe świadczenia

Przemawiając na forum "Silna rodzina z matką, silna Turcja z rodziną", zorganizowanym przez oddział kobiet, rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP), prezydent Erdogan przypomniał, że rok 2025 został nazwany "Rokiem rodziny" i ogłosił nowe świadczenia, mające "zachęcić do rodzenia dzieci i zawierania małżeństw".

Rodziny otrzymają - według nowego programu - jednorazową wypłatę o równowartości 130 dolarów na pierwsze dziecko, a na drugie - ok. 39 dol. miesięcznie do ukończenia pięciu lat oraz 130 dol. na trzecie i każde kolejne do tego samego wieku.

Prezydent Turcji ogłosił też program "wspierania młodych ludzi w zawieraniu małżeństw", który oferuje nowożeńcom 3,9 tys. dolarów kredytu bez odsetek, spłacanego w ciągu 48 miesięcy po dwuletnim okresie karencji. Jeśli para w tym okresie urodzi dziecko, spłata długu może zostać odroczona o maksymalnie 12 miesięcy.

Turecki przywódca dodał, że koszty międzymiastowych biletów dla rodzin zostaną obniżone o nawet 40 proc.

Rząd Turcji i walka z "korozją kulturową"

Prezydent Erdogan wyjaśnił, że jego rząd walczy z tym, co opisał jako "korozję kulturową", napędzaną - jego zdaniem - skupianiem się na konsumpcji i obcymi ideologiami. "Podejmujemy wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec zniszczeniu naszego społeczeństwa przez nurty dewiacyjne takie jak LGBT" - stwierdził.

"Nasze bezkompromisowe stanowisko w sprawie alkoholu, hazardu, zakładów online i narkotyków ma na celu ochronę rodzin, zwłaszcza kobiet i dzieci" - dodał. W jego opinii to uzależnienie od alkoholu jest jedną z głównych przyczyn przemocy domowej i ma ścisły związek z innymi problemami społecznymi (jak przestępczość, samobójstwa, wypadki drogowe oraz konflikty w miejscach pracy).