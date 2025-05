Merz, który wziął udział we wspólnej konferencji prasowej z szefem Rady Europejskiej Antonio Costą, był pytany o szczegóły czwartkowej rozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Jak odpowiedział, pogratulował Trumpowi zawarcia porozumienia handlowego z Wielką Brytanią i przekazał mu, że nie jest to możliwe w przypadku poszczególnych państw członkowskich UE, ponieważ w kwestiach dotyczących handlu negocjują one razem. "Odniosłem wrażenie, że (Trump) to zaakceptował" – powiedział kanclerz.

Merz – jak relacjonował na konferencji – przekazał Trumpowi, że nie jest dobrym pomysłem eskalacja sporu dotyczącego ceł, dlatego "najlepiej byłoby zejść do zera w przypadku wszystkiego i wszystkich". "(Trump) zaprosił mnie do Waszyngtonu i wkrótce omówimy tę kwestię. Moim zdaniem w Ameryce właśnie rozpoczyna się dyskusja na temat negatywnych skutków wysokich ceł dla gospodarki i on (prezydent USA - PAP) oczywiście jest tego świadomy. Spróbujemy więc uzgodnić, co możemy zrobić razem" – podsumował. (PAP)