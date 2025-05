Tak zwane zagłuszarki to urządzenia elektroniczne, których celem działania jest uniemożliwienie funkcjonowania innych aparatów. W ten sposób zagwarantowany zostanie wymóg, by w miejscu wyboru papieża nie mogły działać żadne urządzenia rejestrujące i podsłuchowe.

Konklawe: ochrona przed niedyskrecją

We fragmencie Konstytucji Apostolskiej "Universi dominici gregis" na temat przebiegu konklawe i bezwzględnego wymogu zachowania jego tajemnicy Jan Paweł II napisał: "Aby kardynałowie elektorzy mogli uchronić się przed niedyskrecją innych osób oraz przed ewentualnymi podstępnymi próbami naruszenia niezależności ich sądu lub wolności decyzji, absolutnie zabraniam, aby pod jakimkolwiek pretekstem by wnoszone do miejsc, gdzie przebiegają czynności wyboru, lub by były używane - jeśli już się tam znajdują - jakiekolwiek urządzenia techniczne służące do nagrywania, odtwarzania oraz przekazywania głosu, obrazu albo tekstu". Specjalne kontrole techniczne, by upewnić się, że nie zainstalowano żadnego sprzętu w Kaplicy Sykstyńskiej, przeprowadzają tam eksperci.

Wszyscy kardynałowie są już obecni

W Rzymie jest już wszystkich 133 kardynałów, którzy wezmą udział w rozpoczynającym się w środę konklawe - poinformowano w poniedziałek w Watykanie po kolejnej kongregacji, czyli zgromadzeniu purpuratów w okresie wakatu w Stolicy Apostolskiej.

W poniedziałkowej kongregacji uczestniczyło około 180 kardynałów, wśród nich 132 elektorów - ogłosił dyrektor biura prasowego Watykanu Matteo Bruni. Jak zaznaczył, wysłuchano 26 wystąpień. Wśród ich tematów wymienił prawo kanoniczne i rolę Państwa Watykańskiego, naturę misyjną Kościoła, działalność Caritas na rzecz ubogich. Poza tym, jak dodał rzecznik, wiele mówiono o tym, jaki powinien być nowy papież. Mówcy wskazywali, że potrzebny jest duszpasterz bliski ludziom w świecie naznaczonym przez kryzysy. Bruni przekazał także, że rozlosowano już pokoje, w których nocować będą kardynałowie podczas konklawe. Zatrzymają się oni zarówno w Domu Świętej Marty, czyli hotelu przeznaczonym na ten cel, a także w budynku nazywanym starym Domem Świętej Marty. Oba są połączone przejściem. Powiększenie przestrzeni było konieczne ze względu na rekordową liczbę elektorów.

Przysięga dochowania tajemnicy

W poniedziałek w Kaplicy Paulińskiej odbyła się ceremonia złożenia przysięgi dochowania tajemnicy konklawe przez osoby zaangażowane w jego organizację i przebieg. Do złożenia przysięgi w obecności zarządzającego obecnie Kościołem kardynała kamerlinga Kevina Farrella zobowiązani są zarówno duchowni, jak i świeccy. Na liście tej jest kilkadziesiąt osób: sekretarz Kolegium Kardynalskiego, mistrz ceremonii liturgicznych oraz ceremoniarze, pracownicy Zakrystii Papieskiej, duchowny wybrany przez kardynała przewodniczącego konklawe do pomocy w wykonywaniu urzędu.

Ponadto są to zakonnicy spowiednicy, lekarze i pielęgniarze, personel obsługi wind, pracownicy stołówki i sprzątacze. Przysięgę na zachowanie w tajemnicy wszystkiego, co zobaczą i usłyszą złożą też kwiaciarze i personel pionu technicznego, kierowcy wożący elektorów między miejscem ich noclegu w czasie konklawe, czyli Domem Świętej Marty a Pałacem Apostolskim, żołnierze Gwardii Szwajcarskiej i funkcjonariusze policji i żandarmerii. Za złamanie przysięgi grozi najwyższa kościelna kara - ekskomunika.

List od włoskiego proboszcza, który był ofiarą pedofilii w Kościele

Media poinformowały, że kardynałom zabranym na kongregacjach przekazany zostanie list włoskiego proboszcza Paolo Continiego z Sardynii, który jako nieletni był ofiarą pedofilii w Kościele. W liście udostępnionym dziennikarzom włoski ksiądz napisał: "Przez lata wielu w Kościele starało się zatuszować fakty, bronić pedofila zarzucając mi to, że jestem nieuczciwy i jestem mitomanem". "Musiałem walczyć o sprawiedliwy proces, ale jeszcze dzisiaj muszę walczyć z oporem obrońców pedofila, których nie można usprawiedliwić. Mój zarzut nie jest przeciwko Kościołowi, ale w Kościele i dla Kościoła" - wyjaśnił. Proboszcz zaapelował do kardynałów: "Nie zapominajcie o ofiarach. Nie akceptujcie półśrodków, ale bądźcie jednym i zjednoczonym głosem przeciwko pedofilii".