Jak przekazał rzecznik Watykanu Matteo Bruni, podczas kolejnego zgromadzenia kardynałów głos zabrało 25 z nich. Wśród tematów wystąpień rzecznik wymienił nadużycia seksualne w Kościele i skandale finansowe.

Zaznaczył, że w konklawe uczestniczyć będą także kardynałowie, którzy nie mówią po włosku. "Myślę, że będą sobie pomagać" - dodał Bruni przypominając, że nie będzie z nimi żadnego tłumacza.

Podczas trwających kongregacji generalnych wystąpienia tłumaczone są symultanicznie na sześć, siedem języków - przekazał dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej.

Kto ma szanse, by zostać papieżem?

Na pięć dni przed inauguracją konklawe zamontowany został na dachu Kaplicy Sykstyńskiej piecyk, z którego wydobywać się będzie dym po każdym głosowaniu: czarny, gdy nie dojdzie do wyboru i biały, gdy zostanie dokonany.

Do kaplicy, w której znajdują się słynne freski Michała Anioła, przywieziono dwa piece i trwa ich montaż. Jeden, liczący ponad 80 lat służy do palenia kart do głosowania, a z drugiego, nowoczesnego wydobywać się będzie dym dzięki dodaniu odpowiednich substancji technicznych.

Bruni zdementował doniesienia podane na amerykańskich stronach kościelnych tradycjonalistów i przekazanych przez część innych mediów o rzekomych problemach kardynała Pietro Parolina ze zdrowiem. Zaprzeczył pogłoskom, jakoby w tych dniach pomocy udzielili mu medycy.

70-letni kardynał Parolin, dotychczasowy sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, wskazywany jest jako jeden z faworytów konklawe.

Z Watykanu Sylwia Wysocka (PAP)